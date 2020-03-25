РусГидро обращает внимание на возможные риски в связи с аномально ранним началом половодья на Волге

25.03.2020, 8:21, Новости

Теги: Водохранилище, Волга, Каскад Верхневолжских ГЭС, Погода

Гидроузлы Волжского каскада проходят период начавшегося на месяц раньше половодья в условиях полного отсутствия или экстремально низких снежных запасов.

Сегодня запасы воды в снежном покрове в бассейнах волжских водохранилищ составляют от 5% до 40% нормы, в бассейнах Иваньковского, Угличского и Волгоградского водохранилищ снег полностью отсутствует. Это связано с аномально теплой зимой и таким же теплым первым месяцем весны.

При этом прошедшая осень и зима сопровождались высоким уровнем приточности воды во все водохранилища Волги и Камы. Гидроузлы Волги обеспечили пропуск очень редкого для волжских регионов осеннего паводка.

Сегодня практически все водохранилища Волжско-Камского каскада полностью заполнены, то есть находятся на отметках, близких к нормальному подпорному уровню. В случае значительного роста приточности из-за дальнейшего быстрого таяния снега, гидроузлы будут вынуждены перейти в транзитный режим пропуска воды.

Из-за отсутствия запасов снега, таяние которого в апреле и даже мае традиционно пополняет в водохранилищах запасы воды на лето, Росводресурсы и РусГидро обеспечивают поддержание водохранилищ в наполненном состоянии. Это делается для того, чтобы в апреле-мае и летом максимально снизить риски нехватки воды в Волге для водопользования и судоходства, однако прогноз сохраняется неблагоприятным.

Сегодня через гидроузлы пропускается столько же воды, сколько прибывает в водохранилища, и возможность накопления поступающей воды практически отсутствует. В складывающихся условиях пропуск половодья может привести к неблагоприятным последствиям: невозможности обеспечения установленных параметров специального обводнительного пропуска в Волго-Ахтубинскую пойму.

В соответствии с предварительными расчетами Росводресурсов, гидроузлы начнут специальный попуск воды в Нижнюю Волгу для обеспечения благоприятных условий для нереста рыбы с 10 апреля 2020 года в достаточном объеме – более 100 км3. РусГидро обращает внимание, что эти цифры являются ориентировочными и могут быть изменены Росводресурсами в соответствии с фактическим притоком воды в водохранилища.

При этом в бассейне Камы, где снегозапасы находятся на уровне среднемноголетней нормы, а увлажнённость почвы высокая после рекордной приточности III и IV кварталов 2019 года, половодье еще не началось. В случае быстрого таяния снега, особенно в сочетании с дождями, возможно формирование остропикового половодья на Каме, что приведет к формированию второй волны половодья на Волге. С целью сглаживания второй волны половодья на Каме осуществляется плановое снижение уровней воды в Камском и Воткинском водохранилищах.

Еще один риск может реализоваться на Верхней и Средней Волге. Здесь, в связи с отказом от наполнения Чебоксарского водохранилища до проектной отметки 68 метров, между Городцом и Нижним Новгородом существует участок с лимитированными судоходными глубинами. Судоходство на этом участке обеспечивается путем повышенных попусков воды из регулирующего Рыбинского водохранилища. Поскольку в текущем году необходимость в судоходных попусках появится раньше обычного, в случае маловодья в летний период возможности Рыбинского водохранилища могут быть исчерпаны к концу лета.

В настоящее время гидроэлектростанции РусГидро проходят половодье в штатном режиме, пропуск воды производится в строгом соответствии с указаниями Росводресурсов.

К сегодняшнему дню пик половодья на Средней Волге пройден, а на Верхней Волге – фактически завершен: водосбросные плотины на Рыбинской и Нижегородской ГЭС закрыты. Угличское, Рыбинское и Горьковское водохранилище полностью наполнены, в соответствии с указаниями Росводресурсов до 10 апреля 2020 года они будут работать в транзитном режиме в условиях слабой боковой приточности, уровень воды в водохранилищах будет поддерживаться вблизи отметки нормального подпорного уровня.

Наблюдается прохождение пика паводка в районе Чебоксарской ГЭС. 24 марта 2020 года в связи с превышением приточности над пропускной способностью гидротурбин были открыты водосбросы станции. В районе Жигулевской, Саратовской и Волжской ГЭС отмечается увеличение притока воды, водохранилища полностью наполнены. В соответствии с указаниями Росводресурсов, с 21 марта по 10 апреля 2020 года расходы воды через эти станции будут постепенно увеличиваться. Для обеспечения установленного режима пропуска воды открыты водосбросные плотины Жигулевской и Волжской ГЭС.