В бюджете нашлись деньги и на ремонт

В конце прошлого года на заседаниях рыбинского муниципального совета дважды поднимался вопрос о ремонте площади Жукова. В обоих случаях администрация на пожелания депутатов привести площадь в порядок к юбилею Победы ответила отказом.

Но сегодня выяснилось, что средства есть – глава Рыбинска Денис Добряков заявил, что часть ремонтных работ будет выполнена уже в этом году.

— Как и вся страна мы готовимся к великому празднику, Дню Победы, – сказал Денис Добряков. — Считаем это основным событием 2020 года. Необходимо достойно подготовиться, почтить всех ныне живущих в городе ветеранов и внести весомый вклад в сохранение памяти Победы. Принято решение в этом году обязательно провести работы по благоустройству площади маршала Жукова.

Напомним, 29 ноября вопрос о реконструкции площадей маршала Жукова и Комсомольской поставил Олег Леонтьев.

— На следующий год у нас, по рейтинговому голосованию, в планы ремонта включены ул. Волочаевская и Переборский парк, — пояснила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ администрации города.

Но депутат настаивал, пл. Жукова ремонтировать необходимо – в следующем году юбилей Победы в Великой отечественной войне. А в качестве источника финансирования, предложил перераспределить средства, которые заложены на строительство нового фонтана на пл. Дерунова. (цена вопроса – порядка 20 млн рублей. Но тогда еще было неизвестно, что в администрации нашлись еще 25 млн на выкуп у частного собственника пустующего ДК «Полиграф»).

— Мы писали президенту Владимиру Путину и нам пришел ответ: при наличии софинансирования области и города деньги из федерального бюджета выделят, — добавила Нина Чистякова, заметив, что площадь Жукова находится в удручающем состоянии – если кратко, то «это срамота и позорище города Рыбинска».

— На содержание (пл. Жукова) средства заложены, — ответила Олеся Минеева. – Лавочки будут отремонтированы, стенды поправлены. Но на реконструкцию денег нет.

12 декабря Олег Леонтьев вновь вернулся к теме вышеупомянутых площадей.

– У нас не сделана Комсомольская площадь, площадь Жукова. Мы, к сожалению, думаем только о центре, а там я бываю редко. Чаще в своем дворе. И можно без комментариев, — напомнил депутат.

Но комментарии были.

— Я бы хотел обратится к так называемым коммунистам. А где вы были в 18 году? – в нарушение регламента решил сказать свое слово глав города Денис Добряков. – Кто вам мешал поднять народ на голосование (по ремонту общегородских территорий в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»), чтобы им дали приоритетное место? Отвечаю – болтать и трепаться, можно сколько угодно. По-другому не скажу.

Отметим, в это время Олег Леонтьев не был депутатом муниципального совета. Но после этого, он покинул заседание совета, напоследок услышав от Олеси Минеевой, директора департамента ЖКХ: «Что испугался? Обиделся?»

И вот сегодня, пресс-служба администрации Рыбинска сообщила, что деньги нашлись — на выделенные из городского бюджета средства планируется реконструировать стелу, демонтировать облупившуюся мозаику с информационных стендов, сделать новую облицовку, установить новые баннеры, отремонтировать лавочки и посадить по периметру площади деревья.

Напомним, в 2018 году площадь маршала Жукова наравне с еще 15 общественными территориями участвовала в голосования по губернаторскому проекту формирования комфортной городской среды «Решаем вместе». Тогда рыбинцы отдали за ее благоустройство 3734 голосов, она заняла 9 место в списке.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ 2 комментария