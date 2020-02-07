Рыбинская ГЭС снизила сброс воды

В целях стабилизации водохозяйственной обстановки на Горьковском водохранилище в районе г. Ярославль Межведомственная оперативная группа по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ частично изменила режим работы Рыбинской ГЭС.

С 7 февраля по 10 марта Рыбинская ГЭС работает со средними сбросными расходами 2300 ± 100 куб.м/с.

По команде Росводресурсов Нижегородская ГЭС, напротив, увеличит объем расходов. Таким образом, более точная синхронизация режимов ГЭС в рамках каскада позволит изменить сложившуюся гидрологическую ситуацию в районе Ярославля, где из-за заторов повысился уровень р. Волга. Причиной «зажорных» и заторных явлений на реках или участках рек области стало неустойчивое ледообразование, характерное явление для зимы с часто меняющейся температурой воздуха.

Похожая ситуация наблюдалась в зимний период 2006-2007 годов, по всем гидрологическим характеристикам являвшимся аномальным. Среднесуточные температуры воздуха в декабре оставались положительными весь месяц, в январе превышали среднемноголетние значения. Осадки были в основном в виде дождя. Увлажненность почвы с осени была выше обычного, а глубина промерзания минимальной.

Сегодня в бассейне верхневолжских водохранилищ наблюдается еще более высокая водность: приток воды в Угличское водохранилище в два раза превышает среднемноголетние значения, при этом с 5-го февраля открыты затворы водосливной плотины Иваньковской ГЭС, расположенной выше по течению. Приток в Рыбинское водохранилище в пять раз больше по сравнению со средними показателями. Это самые высокие значения для зимнего периода за всю историю эксплуатации станции.

Даже при повышенных притоках Рыбинская ГЭС справляется с необходимой для зимнего периода сработкой водохранилища**, в строгом соответствии с Правилами использования водных ресурсов Рыбинского и Горьковского водохранилищ, основным документом, регулирующим работу водохранилищ.

По состоянию на 7 февраля отметка нижнего бьефа Рыбинского гидроузла равна 88,06 м; приток воды в водохранилище за прошедшие сутки составил 1500 мз/с.

Очевидно, что самым необходимым условием для максимально грамотного планирования работы гидроузлов в сложных погодных условиях является наличие точного и долгосрочного гидрометеорологического прогноза. Это станет возможным, когда областные гидрометеостанции будут оборудованы высокоточным метеорологическими комплексами.

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