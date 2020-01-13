Рыбинск. Криминальная хроника с 6 по 12 января 2020 года.

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из автомобиля, оставленного без присмотра во дворе дома в центре города Рыбинска, пропал электрический компрессор, зарядное устройство и баллонный ключ. Ущерб составил около 3500 руб. Сотрудниками полиции в ходе оперативно – розыскных мероприятий установлен подозреваемый не работающий житель Гаврилов – Ямского района 1997 г.р. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе дальнейшей работы установлена его причастность к совершению кражи из помещения сторожки, одного из детских оздоровительных лагерей Рыбинского района. Подозреваемым даны признательные показания. Он пояснил, что воспользовался моментом, когда в помещении сторожки, никого не было. Заметил, что в брюках, которые висели там, находятся денежные средства, надел их на себя и скрылся. Сумма ущерба составила 11700 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился горожанин и сообщил о том, что из его гаража расположенного в Зачеремушном микрорайоне, неизвестные лица похитили имущество на сумму около 14700 рублей. Спустя некоторое время в полицию поступило еще одно аналогичное заявление от собственника гаража в том же ГСК. Сумма ущерба от кражи составила более 8500 рублей. Подозреваются в совершении преступления двое несовершеннолетних жителей г. Рыбинска 2003 г.р. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница г. Рыбинска и сообщила, что в своей комнате коммунальной квартиры, обнаружила пропажу сотового телефона. Ущерб составил около 4300 рублей. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления не работающей ранее судимой местная жительницы 1980 г.р., проживающей по соседству.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Дознание продолжается.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество). Ранее в полицию поступило обращение от местного жителя о том, что с его банковской карты были списаны денежные средства. В ходе работы сотрудниками полиции установлен подозреваемый не работающий житель г. Рыбинска 1976 г.р., которым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что в ходе совместного распития спиртного знакомый дал ему свою банковскую карту, чтобы сделать определенные покупки в магазине, для совместного застолья. Подозреваемый воспользовался удобным моментом и оплатил банковской картой с технологией бесконтактной оплаты иные покупки на свое усмотрение, на общую сумму около 7000 рублей. Будьте внимательны – не оставляйте свою банковскую карту без присмотра, исключите доступ третьих лиц к карте.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи. Вызвать полицию можно, набрав номер «02», с сотового — «102».

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в одну из городских больниц с травмами госпитализирован житель г. Ярославля мужчина 1998 г.р. Сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель г. Рыбинска 1997 г.р., обстоятельства совершения преступления. У дома на ул. Пароходная г. Рыбинска у подозреваемого возник конфликт с жителем Ярославля. После словесной ссоры подозреваемый нанес ему телесные повреждения, причинив тяжкий вред здоровью. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель Рыбинского района и сообщил о том, что у него из дома по месту жительства пропал сотовый телефон после ухода знакомого. Ущерб от кражи заявитель оценил на сумму около 14 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже установлен — местный житель 1981 г.р., которой дал признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

В полицию г. Рыбинска обратилась горожанка и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и под предлогом отмены незаконной операции совершающейся по счету ее банковской карты, завладел принадлежащими ей деньгами, которые заявительница сама со своего счета, выполняя указания «лжеработника» банка, перевела на указанные им счета. Ущерб составил сумму 100 тыс. рублей. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции информируют:

— Из банка всегда звонят с официальных номеров, указанных на сайте. Необязательно помнить номер, но он должен хотя бы быть местным или федеральным (8−800)

— Смс из банка приходят в одну и ту же переписку, а не новым сообщением

— Сотрудник банка видит на экране всё, что банк о вас знает. Если собеседник не готов ответить на простой вопрос, например, назвать остаток по карте, с уверенностью можно сказать, что это мошенник.

— Сотрудники банка никогда не спросят номер карты — они и так его знают. А смс-код для подтверждения операции — это все равно, что пароль. Не зря же во всех смсках от банка огромными буквами пишут: «Не сообщайте этот код никому, даже сотруднику банка!» Так вот, его действительно не следует никому сообщать — предупреждения не просто так пишут.

— Чтобы напугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают пугающие сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция.

— В такой ситуации спешить не стоит, две минуты ничего не решат. Сотрудник банка никогда не будет настаивать или спешить. Он же на работе.

— У банка есть бдительные редакторы, а вот мошенники пишут с ошибками. Не дай неграмотному преступнику себя обмануть.

Если вы будете соблюдать эти простые меры, то максимально обезопасите свои деньги, и карточным мошенникам будет сложнее получить доступ к ним!

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