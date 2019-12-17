Подарки для детей-инвалидов

Информация для родителей, имеющих на иждивении детей-инвалидов.
С 18 декабря департамент по социальной защите населения администрации города Рыбинска производит выдачу новогодних подарков для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
Обращаться в отдел по вопросам семейной политики по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 139, каб. 303.
Выдача подарков производится с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 часов (перерыв с 12-13 часов).
Для получения новогоднего подарка при себе иметь:
— справку МСЭК об установлении ребенку инвалидности.
Справки по телефону отдела по вопросам семейной политики: (4855) 28-29-23.
Департамент по социальной защите населения
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