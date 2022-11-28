Местные новости

В Рыбинске проанализировали объемы выполненных работ по благоустройству

На аппаратном совещании главы подвели итоги работ по благоустройству, выполненные в разных районах города. Цель обсуждения – сравнительный анализ и смещение акцентов для равномерного распределения внимания и бюджетных средств по микрорайонам.

Благоустройство около 100 объектов выполнено в этом году, в прошлом – в разы меньше. Из 18 рыбинских микрорайонов в 15-ти проведены работы. Там, где в 2021-ом благоустройства не было, в 2022-ом — реализовано по пять-шесть, а где-то десять проектов: дворы, тротуары, междворовые проезды, внутриквартальные проезды, дороги.

– Мы отчитывались за каждые работы в отдельности. Сейчас решили показать целиком, что сделано. Работы некрупные, вроде бы не видны, а по общему объему, очевидно, что в каждом районе реализовано большое количество объектов. И вот это сравнение нужно, чтобы понять, как нужно планировать работы, чтобы справедливо распределять средства на благоустройство, – пояснил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Глава отметил, что Веретье-1 одни из тех районов, в котором явно наблюдается недофинансирование, и дал поручения в следующем году сделать акцент именно на этой территории. Чуть лучше положение в Переборах, но и им уделено недостаточно внимания. А также району улицы 50 лет ВЛКСМ. В этом году здесь сделано всего два двора, этого мало. Глава подчеркнул, что обязательно должна появиться зеленая зона или сквер для отдыха. На особом контроле – районы частного сектора, объемы благоустройства здесь будут рассматривать дополнительно.

Союз добрых дел» из Рыбинска стал победителем конкурса «Команда добра»

Финал межрегионального конкурса проходил в Ярославле 26 и 27 ноября. Рыбинские волонтёры заняли первое место в номинации «Старт».

Межрегиональный конкурс среди волонтёрских объединений «Команда добра» — проект, направленный на выявление и поддержку активных добровольческих движений. В нашем регионе он проходит десятый год подряд. В этот раз участие в проекте приняли 40 команд.

Конкурс был разделён на несколько этапов: заочный, дистанционный и очный. Команды-участницы могли подать заявку в одну их трёх номинаций: «Старт», «Лидер», «Молоды душой». Рыбинский «Союз добрых дел» стал победителем в первой номинации.

— В рамках конкурса мы участвовали в мастер-классах, обсуждали важные темы в добровольческой сфере, пытаясь найти пути решения проблем. Защищали социально значимые проекты, писали стратегии развития своих организаций, — рассказали участники «Союза добрых дел».

По итогам конкурса первыми в номинации «Лидер» стала команда волонтёрского корпуса ЯрГУ имени Демидова. В номинации «Молоды душой» победил одноимённый волонтёрский отряд из Угличского района.

Рыбинцев приглашают принять участие в конкурсе «Каждый папа — Дед Мороз»

Конкурс в Рыбинске будет проводиться впервые и станет своеобразным аналогом Нашествию Дедов Морозов. В этом году организаторы решил сменить формат мероприятия, отказаться от парада по центральным улицам и сделать мероприятие точечным.

Первый городской конкурс «Каждый папа — Дед Мороз» стартует в Рыбинске 1 декабря. С этой даты и до 20 числа будет проходить первый этап конкурса.

— В течение этого времени всем желающим необходимо подать заявку. Затем папы-участники проводят тематический праздник в образе Деда Мороза со своим представлением. Презентация снимается на видео, продолжительность которого не должна превышать 1,5 – 2 минуты. Видеоролик или ссылку на него нужно направить организаторам на почту [email protected], — рассказали в оргкомитете конкурса.

С 21 декабря начинается второй этап конкурса — онлайн-голосование. Проходить оно будет в группе Общественно-культурного центра «ВКонтакте» https://vk.com/okzrybinsk. Здесь же будут размещены видеоролики, присланные от участников, с #КаждыйПапаДедМороз.

Победителем конкурса станет Дед Мороз, набравший больше всего голосов. Продлится голосование до 23 декабря.

В Рыбинске пройдёт «прямая линия» по вопросам поддержки инвалидов

«Прямая линия» для рыбинцев в рамках Международного дня инвалидов начнёт свою работу с 29 ноября. Специалисты соответствующих ведомств ответят на вопросы жителей, касающиеся предоставления медицинской помощи и мер социальной поддержки.

Работа «прямой линии» будет осуществляться по следующему графику:

29 ноября с 14:00 до 16:00 по телефону +7(4855) 28-24-67 свои вопросы, касающиеся здравоохранения, можно задать главному эксперту комитета по организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Ярославской области Ирине Леонидовне Барышевой.

30 ноября с 14:00 до 16:00 по телефону +7(4855) 28-17-62 на вопросы, связанные с социальным обеспечением, ответит директор департамента по социальной поддержке Галина Алексеевна Саукова.

1 декабря с 14:00 до 16:00 по телефону +7(4855) 21-52-58 вопросы будет принимать директор МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» Андрей Юрьевич Глебов.

2 декабря с 10:00 до 12:00 по телефону +7(4855) 22-87-29 вопросы, касающиеся социального страхования, можно будет адресовать начальнику отдела работы со страхователями ГУ Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования Сергею Витальевичу Петровскому.

5 декабря с 14:00 до 16:00 по телефону +7(4855) 29-75-01 вопросы о пенсионном обеспечении можно будет задать заместителю начальника управления организации работы клиентских служб отделения Пенсионного Фонда РФ по Ярославской области Галине Ивановне Голубевой.

6 декабря с 14:00 до 16:00 по телефону +7(4855) 28-30-59 на вопросы жителей Рыбинска ответит директора МУ «Центр социальных выплат» Владимир Борисович Куликов.