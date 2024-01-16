Плюсы и минусы использования криптовалют в благотворительности
16.01.2024, 13:35, Детали
Теги: Благотворительность, Интернет, Технологии
Существует растущая тенденция отказа некоторых благотворительных фондов от принятия криптовалют. Эти организации аргументируют свое решение различными причинами, начиная от этических соображений и заканчивая техническими трудностями. В частности, российские благотворительные фонды сталкиваются с нормативной неурегулированностью в сфере криптовалют, а также недостатком технических решений и специалистов. Отсутствие крупного фонда-пионера, успешно работающего с цифровыми валютами, также играет роль в замедлении принятия этого инновационного подхода.
Плюсы
- Быстрые и международные переводы. Цифровая валюта позволяет совершать быстрые переводы из любой точки мира. Это обеспечивает эффективность и удобство для жертвователей.
- Низкие комиссии. Комиссии в блокчейнах часто ниже, чем в банках, что означает, что больше средств может быть направлено на нуждающихся. Особенно актуально при международных транзакциях.
- Большие суммы. Доноры криптовалюты часто направляют более солидные суммы. Статистика от Bitpay подтверждает, что средний размер взносов в криптовалюте значительно превышает взносы в обычной валюте.
Чего бояться
Фонды сталкиваются с законодательной неурегулированностью в области криптовалют, что может создать проблемы с прозрачностью и законностью деятельности.
Интеграция цифровых валют требует дополнительных усилий и знаний. Некоторые фонды не готовы или не способны интегрировать эти новые технологии.
Мошенники используют различные схемы, включая обман сбора денег на благотворительность, обещания крупных сумм за небольшие переводы и кражу денег, действительно предназначенных для благотворительности.
Как предотвратить мошенничество
- Связь с фондами напрямую. В случае сомнений в подлинности сбора средств, рекомендуется связываться с фондами напрямую и уточнять информацию.
- Перевод на официальные счета. Деньги лучше переводить на официальные счета известных фондов, чтобы избежать поддельных аккаунтов.
- Бдительность при обещаниях крупных сумм. Остерегайтесь обещаний о крупных суммах в обмен на небольшие переводы, такие схемы часто являются мошенническими, подробнее читайте по ссылке: https://coinkyt.com/article/moshennichestvo-s-kriptovalyutoj-v-sfere-blagotvoritelnosti.
Внедрение криптовалют в благотворительность имеет свои преимущества, но существуют и риски, которые требуют внимательности и предосторожности со стороны фондов и доноров. Необходимо продолжать работу по законодательному и технологическому регулированию, чтобы обеспечить безопасность и эффективность использования цифровых валют в благотворительности.
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