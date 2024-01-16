Плюсы и минусы использования криптовалют в благотворительности

Существует растущая тенденция отказа некоторых благотворительных фондов от принятия криптовалют. Эти организации аргументируют свое решение различными причинами, начиная от этических соображений и заканчивая техническими трудностями. В частности, российские благотворительные фонды сталкиваются с нормативной неурегулированностью в сфере криптовалют, а также недостатком технических решений и специалистов. Отсутствие крупного фонда-пионера, успешно работающего с цифровыми валютами, также играет роль в замедлении принятия этого инновационного подхода.

Плюсы

Быстрые и международные переводы . Цифровая валюта позволяет совершать быстрые переводы из любой точки мира. Это обеспечивает эффективность и удобство для жертвователей.

. Цифровая валюта позволяет совершать быстрые переводы из любой точки мира. Это обеспечивает эффективность и удобство для жертвователей. Низкие комиссии . Комиссии в блокчейнах часто ниже, чем в банках, что означает, что больше средств может быть направлено на нуждающихся. Особенно актуально при международных транзакциях.

. Комиссии в блокчейнах часто ниже, чем в банках, что означает, что больше средств может быть направлено на нуждающихся. Особенно актуально при международных транзакциях. Большие суммы. Доноры криптовалюты часто направляют более солидные суммы. Статистика от Bitpay подтверждает, что средний размер взносов в криптовалюте значительно превышает взносы в обычной валюте.

Чего бояться

Фонды сталкиваются с законодательной неурегулированностью в области криптовалют, что может создать проблемы с прозрачностью и законностью деятельности.

Интеграция цифровых валют требует дополнительных усилий и знаний. Некоторые фонды не готовы или не способны интегрировать эти новые технологии.

Мошенники используют различные схемы, включая обман сбора денег на благотворительность, обещания крупных сумм за небольшие переводы и кражу денег, действительно предназначенных для благотворительности.

Как предотвратить мошенничество

Связь с фондами напрямую . В случае сомнений в подлинности сбора средств, рекомендуется связываться с фондами напрямую и уточнять информацию.

. В случае сомнений в подлинности сбора средств, рекомендуется связываться с фондами напрямую и уточнять информацию. Перевод на официальные счета . Деньги лучше переводить на официальные счета известных фондов, чтобы избежать поддельных аккаунтов.

. Деньги лучше переводить на официальные счета известных фондов, чтобы избежать поддельных аккаунтов. Бдительность при обещаниях крупных сумм. Остерегайтесь обещаний о крупных суммах в обмен на небольшие переводы, такие схемы часто являются мошенническими, подробнее читайте по ссылке: https://coinkyt.com/article/moshennichestvo-s-kriptovalyutoj-v-sfere-blagotvoritelnosti .

Внедрение криптовалют в благотворительность имеет свои преимущества, но существуют и риски, которые требуют внимательности и предосторожности со стороны фондов и доноров. Необходимо продолжать работу по законодательному и технологическому регулированию, чтобы обеспечить безопасность и эффективность использования цифровых валют в благотворительности.