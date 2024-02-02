В Рыбинске дом для сирот больше трёх лет не могут подключить к газу

Дом № 10 на улице Алябьева ввели в эксплуатацию в 2020 году.

В актах приёма-передачи квартир газ есть, но по факту его нет, а жильцам приходится пользоваться электроплитками. Люди обратились в региональное отделение Народного фронта.

У Светланы Смирновой трое детей. Электроплитки постоянно ломаются, приготовление обеда – сплошное мучение.

– Чтобы суп сварить, часа четыре надо. Другую плиту специально не покупаем: проводка перегружена, в коридоре лампочки взрываются, – объясняет Светлана. У её соседей тем временем выбивает автоматы, загораются розетки.

Электроэнергию жители, по их словам, оплачивают по тарифу для домов с газовыми плитами. За месяц набегает до двух тысяч рублей.

Судебные тяжбы за газ идут почти год. В апреле городской суд обязал тогда ещё департамент имущественных и земельных отношений региона провести контрольные испытания внутридомового газопровода на герметичность и заменить извещатели. В августе после обжалования срок наладочных работ увеличили с одного до двух месяцев. Ничего не сделано до сих пор.

Народный фронт обратился в прокуратуру и следком и будет держать дело на особом контроле. Также попросили разобраться с остальными проблемами, в том числе некорректной работой вентиляции, плесенью, протечками.