В Рыбинске дом для сирот больше трёх лет не могут подключить к газу ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске дом для сирот больше трёх лет не могут подключить к газу

02.02.2024, 13:36, Новости
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Дом № 10 на улице Алябьева ввели в эксплуатацию в 2020 году.

В актах приёма-передачи квартир газ есть, но по факту его нет, а жильцам приходится пользоваться электроплитками. Люди обратились в региональное отделение Народного фронта.

У Светланы Смирновой трое детей. Электроплитки постоянно ломаются, приготовление обеда – сплошное мучение.

– Чтобы суп сварить, часа четыре надо. Другую плиту специально не покупаем: проводка перегружена, в коридоре лампочки взрываются, – объясняет Светлана. У её соседей тем временем выбивает автоматы, загораются розетки.

Электроэнергию жители, по их словам, оплачивают по тарифу для домов с газовыми плитами. За месяц набегает до двух тысяч рублей.

Судебные тяжбы за газ идут почти год. В апреле городской суд обязал тогда ещё департамент имущественных и земельных отношений региона провести контрольные испытания внутридомового газопровода на герметичность и заменить извещатели. В августе после обжалования срок наладочных работ увеличили с одного до двух месяцев. Ничего не сделано до сих пор.

Народный фронт обратился в прокуратуру и следком и будет держать дело на особом контроле. Также попросили разобраться с остальными проблемами, в том числе некорректной работой вентиляции, плесенью, протечками.




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