В Рыбинске прошел турнир по самбо на призы КВВ ГЭС

18 мая в Рыбинске состоялся II этап детской лиги самбо «Твой шанс» на призы филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».

Соревнования прошли в спортивном комплексе «Метеор», участниками турнира стали более двухсот спортсменов из Ивановской, Костромской, Вологодской и Ярославкой областей.

По итогам соревнований среди борцов 2008-2010 годов рождения победителями стали Максим Климов, Билал Асадулаев, Влад Тараканов и Арсений Виноградов. Первые места в младшей категории завоевали Глеб Спиридонов, Ражаб Газимагомедов, Михаил Пахомов, Даниил Лебедев и Максим Масленников. Победители среди девушек – Екатерина Громова и Екатерина Козлова.

Второй турнир по самбо на призы Каскада Верхневолжских ГЭС пройдет в Угличе 26 мая. В текущем году при поддержке гидроэнергетиков в Рыбинске и в Угличе пройдут турниры по акробатике и спортивной борьбе, теннису, а также соревнования по шахматам к Дню рождения Рыбинской ГЭС.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»