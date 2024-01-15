В 2023 году Каскад Верхневолжских ГЭС реализовал 26 благотворительных проектов ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В 2023 году Каскад Верхневолжских ГЭС реализовал 26 благотворительных проектов

15.01.2024, 12:12, Новости
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Участниками благотворительной программы филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» в 2023 году стали более 20 учреждений Ярославской области.

Благотворительная помощь на общую сумму 3 миллиона рублей оказана социальным, образовательным учреждениям, спортивным школам и учреждениям культуры.

Более миллиона рублей энергетики направили на поддержку детских спортивных школ Рыбинска и Углича: закупили спортивный инвентарь, обеспечили проведение турниров по спортивной борьбе, акробатике, плаванию, самбо и шахматам.

Коллектив Отрадновской средней общеобразовательной школы при поддержке гидроэнергетиков продолжил проект по созданию школьного музея “Углич. Волга. Край родной”. Финансовую помощь традиционно получили специальные образовательные учреждения, в том числе коррекционные. В 2023 году на средства КВВ ГЭС в школе-интернате №1 оснащен кабинет музыки, сделан ремонт в Центре помощи детям с задержками психического и речевого развития.

В рамках программы корпоративной благотворительности продолжилось сотрудничество с Рыбинской археологической экспедицией, была оказана поддержка в проведении исследования памятника археологии XI-XVI веков «Усть-Шексна».

В декабре 2023 Каскад Верхневолжских ГЭС провел десятую благотворительную акцию «Рожденные энергией»: гидроэнергетики подарили медицинское оборудование акушерскому стационару рыбинской городской больницы № 1.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро»- «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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