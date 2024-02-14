Гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС подарили библиотекам новые детские книги ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС подарили библиотекам новые детские книги

14.02.2024, 17:17, Новости
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В рыбинском библиотечном центре «Радуга» прошла презентация новой детской книги, изданной совместно ПАО «РусГидро» и издательством «Самокат».

Первыми читателями и обладателями книги стали рыбинские первоклассники. Мероприятие организовано гидроэнергетиками к Международному дню книгодарения.

Новая детская книжка «Чудесная мастерская у бобровой запруды» — сказка о строителе большой плотины, добродушном и хозяйственом бобре, труженике и убежденном защитнике природы. Захватывающие лесные истории ведут маленького читателя к пониманию важности терпения и доброты в совместном решении важных задач.

«Чудесная мастерская у бобровой запруды» – одиннадцатый книжный проект благотворительной программы РусГидро. Первые десять книг РусГидро выпустило в сотрудничестве со старейшим детским издательством «ДЕТГИЗ» ( с 2017 года название издательства сменилось на Фонд содействия развитию детской литературы и культуры чтения «ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ»). Самым масштабным проектом стал обновленный выпуск научно-художественного альманаха для детей и подростков «Хочу все знать».

Цель проекта гидроэнергетиков — заинтересовать школьников историей, достижениями науки и техники, познакомить с инженерными профессиями. Книги благотворительного проекта РусГидро не поступают в продажу, распространяются по библиотекам и детским образовательным учреждениям.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро»- «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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