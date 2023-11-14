КВВ ГЭС подарил уникальные книги слабовидящим детям

Благотворительная акция Группы РусГидро «Книжки в подарок» прошла в Ярославской области:

Гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС передали новые наборы иллюстрированных тактильных книг для слабовидящих детей в Ярославскую областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих, угличский детский сад «Теремок» и детский сад № 10 в г. Рыбинске.

Цветные иллюстрированные рельефные книги созданы благотворительным общественным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» с учетом рекомендаций тифлопедагогов. Их производство связано с использованием специальных полиграфических и инновационных технологий, облегчающих восприятие иллюстраций у особенных читателей: яркие контрастные цвета, крупные иллюстрации, конгревное тиснение по контуру изображений облегчают зрительное и тактильное восприятие изображений. Электронное устройство «Читающий карандаш» воспроизводит музыкальные и текстовые файлы и позволяет добавить к тактильному восприятию еще и слуховое.

Книжки фонда помогают развивать тактильное восприятие, осязание, мелкую моторику, стимулируют остаточное зрение, развивают речь, память, приобщают к чтению в раннем возрасте и способствуют социализации слабовидящих и незрячих детей в обществе.

По отзывам сотрудников Ярославской библиотеки и родителей слабовидящих детей, занятия с такими книгами помогают сделать чтение увлекательным и веселым, развивает коммуникативные способности.

– Маленькие читатели, ещё не владеющие азбукой Брайля, с огромным интересом и любопытством изучают книжки Фонда. «Говорящие» «волшебные» книжки также любят дети с ментальными нарушениями. Книжки помогают знакомить детей с ограниченными возможностями здоровья с окружающим миром и способствуют их общему развитию, – отметила директор Ярославской областной специальной библиотеки Елена Валяева.

Дарение новых наборов книг маленьким слабовидящим детям традиционно проходит 13 ноября и приурочено к международному Дню слепых и Всемирному дню доброты.

ПАО «РусГидро» совместно с Благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» является участником благотворительной программы «Книжки в подарок» уже 16 лет. В этом году в рамках Всемирного дня доброты в 21 регионе России – от Волгограда до Камчатки – компания передала в специализированные учреждения 272 комплекта развивающих и обучающих книг для слабовидящих детей.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»