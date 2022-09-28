В Рыбинске пройдёт «прямая линия» по вопросам соцподдержки граждан пожилого возраста

«Прямая линия» для рыбинцев в рамках Международного дня пожилых людей начнёт свою работу с 30 сентября.

Специалисты соответствующих ведомств ответят на вопросы жителей, касающиеся предоставления медицинской помощи и мер социальной поддержки.

Работа «прямой линии» будет осуществляться по следующему графику:

30 сентября с 14:00 до 16:00 по телефону +7 (4855) 29-75-01 вопросы о пенсионном обеспечении можно будет адресовать заместителю начальника управления организации работы клиентских служб отделения Пенсионного Фонда РФ по Ярославской области Галине Ивановне Голубевой.

3 октября с 14:00 до 16:00 по телефону +7 (4855) 28-24-67 свои вопросы, касающиеся здравоохранения, можно задать главному эксперту комитета по организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Ярославской области Ирине Леонидовне Барышевой.

4 октября с 14:00 до 16:00 по телефону +7 (4855) 28-17-62 на вопросы, связанные с социальным обеспечением, ответит директор департамента по социальной поддержке Галина Алексеевна Саукова.

5 октября с 14:00 до 16:00 по телефону +7 (4855) 21-52-58 вопросы будет принимать директор МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» Андрей Юрьевич Глебов.

6 октября с 14:00 до 16:00 по телефону +7 (4855) 28-30-59 на вопросы жителей Рыбинска ответит директора МУ «Центр социальных выплат» Владимир Борисович Куликов.

Пресс-служба администрации Рыбинска