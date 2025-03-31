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Потребительское кредитование в Ярославской области замедлилось

31.03.2025, 9:09, Новости
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В 2024 году жители Ярославской области оформили потребительских кредитов почти на 155 млрд рублей. Это на 18,6 процента больше, чем было выдано в 2023 году.

Наибольшие объёмы выдачи потребкредитов в регионе были достигнуты в мае (15,5 млрд руб.) и июне (15,2 млрд руб.) прошлого года. Начиная с июля темпы выдачи таких кредитов стабильно снижались, достигнув по итогам ноября разницы в 30 процентов по сравнению с маем. В декабре был снова зафиксирован незначительный рост (+2,7 процента) по сравнению с предыдущим месяцем.

Банк России в своём докладе «Региональная экономика» отметил, что на динамику розничного кредитного портфеля в конце года существенное влияние оказали высокие ставки и жесткие макропруденциальные требования, ограничивающие оформление новых рискованных кредитов.

– При оформлении или рефинансировании кредитов банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Если на погашение кредита будет уходить больше половины дохода, кредитная организация обязана предупредить о рисках перед заключением договора. Это станет для человека сигналом, что нужно еще раз обдумать и правильно рассчитать свои возможности. В идеале сумма платежей по всем кредитным обязательствам не должна превышать трети дохода, – отметила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.


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