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В Ярославле обсудили взаимосвязь ключевой ставки и коммуникации с бизнесом

04.04.2025, 9:09, Новости
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В Ярославле состоялась коммуникационная сессия на тему: «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России».

Подобные встречи проводятся Банком России ежегодно во всех регионах. Участие в них принимают представители органов исполнительной власти, бизнеса, институтов развития, финансовых учреждений, общественных организаций и научного сообщества.

Ключевой темой мероприятия стали решения Банка России по денежно-кредитной политике, в том числе факторы, определившие мартовское решение совета директоров Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Подробно осветил эту тему директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. По его словам, основная причина сохранения высокой ставки — это по-прежнему высокое инфляционное давление. Цены растут повышенными темпами из-за того, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, крупных покупок, растет склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, высокие ставки в экономике будут способствовать замедлению инфляции и ее возвращению к цели в 2026 году.

При принятии решений по ключевой ставке Совет директоров Банка России смотрит на экономические показатели в целом по стране и вместе с этим учитывает региональную специфику. Именно для этого необходимо общение с представителями бизнес-сообщества в прямом диалоге. Участники встречи рассказали об инвестиционной деятельности на территории региона, финансовом положении в условиях высоких банковских ставок и дефиците рабочих кадров. Как отметила управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова, в Ярославской области тенденции в целом соответствовали общероссийским. Экономика продолжает расти, спрос на товары и услуги остается высоким, а ресурсы предприятий – ограниченными. Главная проблема — предприятиям сложно найти персонал, из-за чего расширять производство становится все сложнее. Уровень безработицы в регионе складывается ниже, чем в целом по стране. С целью поиска и удержания персонала предприятия увеличивают зарплату.

Участники встречи смогли получить ответы на интересующие их вопросы. Так, одна из важных тем для бизнеса — это высокая стоимость кредитов. Андрей Ганган пояснил, что в условиях перегрева экономики в первую очередь нужно снижать инфляцию, а низкая ключевая ставка не решит проблему дорогих кредитов. Он отметил, что инвестиционная активность со стороны бизнеса сохраняется, об этом говорят, в частности, данные опросов регулятора, в которых принимают участие более 15 тысяч предприятий.

Банк России уделяет пристальное внимание той информации, которую получает от бизнеса из опросов, проводимых в рамках мониторинга предприятий по всей стране. В них участвуют в том числе 220 компании Ярославской области. Мнения руководителей региональных предприятий важны для адекватной, объективной и оперативной оценки динамики спроса и предложения, а также для оценки влияния различных факторов на инфляционные ожидания. Эта информация позволяет регулятору быстрее реагировать на изменяющуюся ситуацию.

В ходе мероприятия Андрей Ганган пригласил и другие ярославские предприятия к участию в программе Банка России «Мониторинг предприятий», отметив важность диалога Центрального банка и предприятий для принятия решений по денежно-кредитной политике.


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