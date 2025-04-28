Отсрочку по кредитам оформили более 6,6 тысяч ярославцев

В 2024 году банки удовлетворили более 6,6 тысяч запросов ярославцев на реструктуризацию кредитов, общая сумма которых составила более 2,9 млрд рублей. Это на 5 процентов больше, чем было реструктурировано годом ранее.

По собственным программам банков реструктурировано 6,5 тысяч договоров на 2,9 млрд рублей, в рамках закона о кредитных каникулах – 146 договоров на 26 млн рублей. Еще по 20 заявкам были предоставлены ипотечные каникулы на 39 млн рублей.

Каникулы по потребительским кредитам были введены в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. С 1 января прошлого года эта норма действует на постоянной основе. Кредитные каникулы предоставляются на срок до 6 месяцев. Заемщик может получить каникулы один раз по каждому кредиту или займу в связи со снижением дохода, и еще раз, если человек пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Каникулы будут предоставлены в том случае, если доход за последние два месяца снизился более чем на 30 процентов по сравнению со средним уровнем дохода за предыдущие 12 месяцев.

– Чтобы оформить каникулы, заемщик должен обратиться в банк или микрофинансовую организацию и предоставить документы о снижении дохода. В период каникул не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обращаться к поручителю. При этом проценты начисляются полностью, заемщик их погашает после окончания каникул. Сведения о кредитных каникулах попадут в кредитную историю заемщика, но в отличие от просроченной задолженности никак ее не ухудшат, – комментирует эксперт ярославского отделения Банка России Олег Масков.