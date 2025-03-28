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Как в апреле

28.03.2025, 7:07, Погода
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В последние выходные марта центрально-европейская часть России окажется под влиянием антициклонов.

Вероятность осадков будет незначительной, ночи станут немного прохладнее, а вот днем будет очень тепло по мартовским меркам. Причина – сибирский антициклон, который распространит свое влияние на весь регион.

Погода ожидается вполне комфортной: малооблачной, без осадков. Среднесуточная температура превысит более чем на 5 градусов многолетние показатели и будет больше соответствовать апрельской.

По прогнозу метеорологов 29-30 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области днем температура повысится до 14 градусов тепла, ночью не ниже +2.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но затем ожидается небольшое похолодание и дожди.

Атмосферное давление в выходные дни 754-749 мм ртутного столба, ветер восточных направлений, до 3 метров в секунду.

Самым теплым 30 марта в Рыбинске было в 2007 году: +17,3 градуса, а в этот день 1958 года в городе было очень холодно: 23,6 градуса мороза.


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