Рыбинск. Криминальная хроника с 18 по 23 марта

Ярославскими оперативниками раскрыта кража ценной иконы, совершенная на территории Ростовского района

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области совместно с коллегами из ОМВД России по Ростовскому району установлены и задержаны двое граждан 1974 и 1991 г.р., подозреваемые в совершении кражи иконы из дома, расположенного в д. Лазарево Ростовского района.

По данным правоохранителей один из мужчин ранее проживал в вышеназванном населенном пункте и знал, что в соседском доме хранится ценная икона. Приехав в д. Лазарево, один из граждан разбил окно, а второй подозреваемый проник в дом и вынес икону. В дальнейшем святыня была перевезена в г. Рыбинск и спрятана.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела назначено проведение искусствоведческой экспертизы.

Сотрудниками Госавтоинспекции задержан водитель, перевозивший партию наркотиков

Ранним утром сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Рыбинское» в микрорайоне Заволжье был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением местного жителя 1991 г.р. В ходе досмотра автомобиля, в ногах пассажира, сидящего на переднем сидении, инспекторами был замечен пакет. На просьбу показать содержимое пакета, водитель ответил отказом, нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Полицейские незамедлительно передали информацию в дежурную часть и начали преследование. Автомобиль был остановлен на мосту через р. Волга, на место происшествия была вызвана следственно – оперативная группа.

Были обнаружены 245 свертков с веществом внутри, изъятое направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области.

В отношении водителя 1991 г.р. составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования), ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством незарегистрированным в установленном порядке).

По результатам проведенного исследования экспертами установлено, что в свертках находилось вещество, содержащее синтетический наркотик. Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело о вандализме

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность жителя г. Череповца 2002 г.р., подозреваемого в нанесении изображений на фасады домов г. Рыбинска.

Правоохранителями установлено, что молодой человек совместно со своим знакомым 2001 г.р. в период с 3 по 5 марта текущего года при помощи заранее заготовленных трафаретов нанесли граффити на фасады более 60 зданий. Гражданин пояснил, что ранее на одном из подобных рисунков нашел контакты «работодателей» по нанесению рекламы наркотических средств и площадок по их распространению. В мессенджере молодые люди получали задания и координаты, а после их выполнения направляли фотоотчеты.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Рыбинской полицией установлен подозреваемый в грабеже телефона у несовершеннолетней девочки

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась женщина, 1987 г.р., и сообщила о том, что при проезде в общественном транспорте у ее несовершеннолетней дочери, 2010 г.р., неизвестный выхватил сотовый телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – неработающий, ранее судимый местный житель, 2004 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что находясь в общественном транспорте, подъезжая к остановке, обратил внимание, что девочка увлечена смарфтоном. Когда открылись двери автобуса, подозреваемый выхватил гаджет из рук несовершеннолетней и скрылся. В дальнейшем мужчина “перепрошил” смартфон и установил собственную сим-карту.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ “Грабеж”, похищенное изъято.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.

Полиция предупреждает: будьте осторожны при общении с неизвестными в сети Интернет

В полицию г. Рыбинска с заявлением обратился местный житель, 1997 г.р. Мужчина пояснил, что в мессенджере познакомился с девушкой, которая предложила сходить в театр и направила заявителю ссылку для приобретения билетов, перейдя по которой мужчина выполнил перевод в сумме 3500 рублей.

Однако встреча пары не состоялась, женщина на связь выходить перестала, и заявитель решил оформить возврат денежных средств за билеты. Написав в службу поддержки сайта о желании оформить возврат, «оператор» пояснил, что необходимо перейти по ссылке, заполнить данные и указать перечисленную сумму. Мужчина несколько раз выполнял манипуляции под диктовку неизвестных, переходя по ссылкам и заполняя всплывающие окна. В итоге мужчина перевел на счет неизвестных 28 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Расследование продолжается. В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция призывает граждан быть предельно внимательными и бдительными при осуществлении денежных переводов за товары и услуги в сети Интернет.