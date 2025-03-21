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Днем вполне комфортно

21.03.2025, 7:07, Погода
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Погода в центрально-европейской части России будет немного опережать календарь. В ближайшие дни температура окажется на 2,5 градуса теплее средней.

Антициклон на фоне роста атмосферного давления обеспечит погоду без осадков, отмечают метеорологи. Ночи в воскресенье и понедельник будут более холодными, но дневной прогрев позволит термометрам показать вполне комфортные значения.

22-23 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области дневная температура повысится до +5 … +8 градусов, ночью не ниже -6.

К середине следующей недели погоду испортит очередной циклон, который принесет в регион дожди, в вечерние и ночные часы местами переходящие в мокрый снег.

Атмосферное давление в выходные дни 762-766 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 4 метров в секунду.

Самым теплым 23 марта в Рыбинске было в 2007 году: +14,2 градуса, а в этот день 2013 года в городе было очень холодно: 28,5 градуса мороза.


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