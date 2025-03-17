Рыбинск. Криминальная хроника

Рыбинскими полицейскими установлен подозреваемый в грабеже телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от работников магазина на ул. Луначарского о совершенном грабеже. Ущерб составил около 8,5 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что в салоне связи неизвестный мужчина, желая оформить покупку телефона, попросил продавца-консультанта осмотреть гаджет, в тот момент пока женщина готовила документы и коробку с комплектующими, подозреваемый с аппаратом в руках скрылся из магазина. Вслед за подозреваемым выбежала сотрудница магазина, пытаясь остановить противоправные действия злоумышленника, однако ему удалось скрыться.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» в ходе оперативных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался неработающий, ранее судимый местный житель, 1988 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что телефон продал неизвестным лицам.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Несовершеннолетний житель Рыбинска по указаниям телефонных мошенников перевел 420 тысяч рублей

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась местная жительница, 1983 г.р., и пояснила, что ее несовершеннолетнему сыну, 2008 г.р., посредством мессенджера позвонила неизвестная, представилась заместителем директора и под предлогом сверки документов электронного дневника, убедила продиктовать пришедший в смс-сообщении код.

Позднее поступил еще один телефонный звонок, на этот раз неизвестный под предлогом сохранности денежных средств родственников и перевода их на «безопасный счет», убедил подростка выполнить несколько манипуляций в мобильном приложении, установленном на сотовом телефоне матери. Молодой человек перевел с ее счета денежные средства в сумме 240 тысяч рублей на продиктованный неизвестными счет, после чего, выполняя указания звонивших, перевел через банкомат еще 180 тысяч рублей, взятых из дома. Общий ущерб составил 420 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Сотрудники полиции напоминают: «безопасных» и «резервных» счетов не существует! Не стоит предоставлять конфиденциальные данные своих банковских карт, либо переводить денежные средства по указанию неизвестных.

Если в телефонном разговоре вас просят назвать данные своих счетов, банковских карт, код из смс-сообщения, оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет» – немедленно прекратите разговор, обратитесь в банк. Не следуя этим простым правилам, вы рискуете стать жертвой мошенников.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже бытовой техники из квартиры

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о краже бытовой техники из квартиры. Заявитель пояснил, что пока находился в больнице, в его отсутствие из квартиры пропали телевизор и микроволновая печь. Ущерб составил 110 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый – местный житель, 1967 г.р., которым даны признательные показания. Полицейскими также установлены обстоятельства совершения преступления: заявитель в ходе совместного распития спиртных напитков со знакомым у себя дома, почувствовал себя плохо, и его товарищ вызвал ему скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали. Однако, пока тот находился в стационаре, злоумышленник, имея доступ в квартиру друга, вынес бытовую технику и продал неизвестным лицам.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Житель г. Рыбинска лишился денежных средств под предлогом внесения оплаты за онлайн-обучение

В полицию г. Рыбинска с заявлением обратился местный житель 1988 г.р., который лишился денежных средств в сумме около 140 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что заявитель в одном из мессенджеров увидел рекламу об онлайн-курсах в сфере информационно-коммуникационных технологий и заинтересовался данным предложением. В процессе регистрации на данный курс, мужчина ввел свои персональные данные, поле чего ему пришла ссылка и, перейдя по ней, мужчина попал на «фишинговый» сайт.

Следуя указаниям мошенников, потерпевший оформил микрозайм, и под предлогом внесения оплаты за обучение, перевел около 140 тысяч рублей на неустановленный банковский счет. Спустя некоторое время контактное лицо перестало выходить на связь, сайт стал нерабочим, денежные средства не возвращены.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.

Полиция предупреждает:

– пострадать от действий злоумышленников можно как приобретая товары и услуги в сети Интернет, так и выступая в качестве продавца.

Чтобы сохранить свои денежные средства, необходимо соблюдать простые правила:

– не переходить по неизвестным ссылкам, несмотря на называемые предлоги;

– не осуществлять никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, даже если они представляются покупателями или продавцами;

– не переводите деньги в качестве частичной или полной оплаты.