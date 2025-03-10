Мошенники предлагают ярославцам обменять деньги на драгоценные металлы ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Мошенники предлагают ярославцам обменять деньги на драгоценные металлы

10.03.2025, 9:09, Новости
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Злоумышленники постоянно меняют тактику обмана потенциальных жертв.

По новой схеме мошенники, представившись сотрудниками полиции или банка, убеждают гражданина, что неизвестные пытаются похитить его сбережения. Однако вместо перевода на «безопасный счет» они просят человека приобрести драгоценные металлы – золотые или серебряные слитки, а также инвестиционные монеты из этих металлов.

На следующем шаге обмана злоумышленники предлагают потенциальной жертвы передать эти ценности курьеру (или «инкассатору Центробанка»). Также встречается вариант, когда приобретенные слитки и монеты предлагают продать в другом банке, а деньги перевести на «надежный» счет.

Мошенники убеждают жертву в том, что сбережения в драгоценных металлах будут лучше защищены от инфляции. На руку преступникам играет и высокий уровень доверия населения к таким инструментам, а также то, что схема с «безопасным счетом» может быть уже известна потенциальной жертве.

– Ни полиция, ни банки не требуют от клиента приобретать золото, серебро или инвестиционные монеты. Это не имеет никакого отношения к защите средств. Тем более нельзя никому передавать свои сбережения ни в денежной форме, ни в драгметаллах. Если вам позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка или полиции и сообщили, что ваши сбережения в опасности, прекратите разговор и сами перезвоните в банк или полицию по официальному номеру. Будьте внимательны к своим близким. Если ваш родственник ведет себя необычно, без объяснения причины снимает большие суммы, постарайтесь отговорить его и сообщите в полицию, – комментирует эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.


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