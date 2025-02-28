Календарная весна придет со снегом

В центрально-европейской части России солнечный антициклон удержит тихую, с большими суточными колебаниями температуры погоду вплоть до субботы.

В пятницу атмосферное давление будет высоким, суточный ход температуры значительным, обойдется без осадков.

Но уже в выходные с приближением с северо-запада циклона увеличится облачность и начнется небольшой снег, а местами возможен и дождь. Ночью станет значительно теплее, но дневная температура изменится мало. Атмосферное давление начнет падать.

Погодная перестройка начнется с тропосферы, поэтому в приземном слое изменения будут выражены только с появлением на горизонте в «тещины вечерки» облачности и разворотом ветра на южные румбы, отмечают метеорологи.

1-2 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области в ночные часы температура ожидается до -3 градусов, а днем до +3.

В начале будущей недели характер погоды не изменится, но среднесуточная температура начнет понемногу повышаться.

Атмосферное давление в выходные понизится с 755 до 748 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 2,5 метров в секунду.

Самым холодным 2 марта в Рыбинске было в 1955 году: -27 градусов, а в этот день 2022 года в городе было по-весеннему тепло: +8 градусов.