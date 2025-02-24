Рыбинск. Криминальная хроника с 17 по 23 февраля

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в присвоении чужого автомобиля

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился местный житель 1986 г.р., который пояснил, что в 2020 году заключил договор аренды автомобиля «Фольксваген» с неизвестным, спустя некоторое время, арендатор автомобиль не вернул и перестал выходить на связь. Ущерб составил 120 тысяч рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен житель Московской области 1993 г.р.: в 2020 году подозреваемый решил взять в аренду автомобиль, условия арендодателя в г. Рыбинске его устроили полностью, поэтому он приехал, оформил документы и забрал автомобиль. Спустя почти год ему понадобились денежные средства, поэтому он продал данный автомобиль неизвестному, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ. Автомашина изъята, подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейскими изъято наркотическое средство у жителя Орловской области

Сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» пресечена преступная деятельность по сбыту наркотических средств.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции в Рыбинске в подъезде дома на ул. Крестовая по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель Орловской области 2004 г.р., при досмотре которого было обнаружено и изъято 15 свертков с веществом.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области, установлено, что изъятое вещество – это альфа – pvp, массой около 57 гр.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта путем оборудования «тайников – закладок». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Рыбинскими полицейскими задержаны жители Вологодской области, перевозившие амфетамин

Сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» пресечена преступная деятельность по сбыту наркотических средств.

В ходе реализации оперативной информации в Рыбинском районе оперативниками задержаны мужчина 1996 г.р. и женщина 1999 г.р., жители Вологодской области, в автомобиле подозреваемых был обнаружен и изъят сверток с веществом внутри.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД, установлено, что изъятое — психотропное вещество «амфетамин», массой около 100 гр.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Гражданами даны признательные показания, они пояснили, что работали на «интернет – магазин» и хранили наркотики с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом, путем оборудования «тайников – закладок».

Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.