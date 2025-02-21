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Выходные порадуют солнцем

21.02.2025, 6:06, Погода
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Средняя полоса центрально-европейской части России в ближайшие выходные будет находиться под влиянием антициклонов.

Атмосферное давление будет высоким, суточный ход температуры значительным, а вероятность снега небольшой – по прогнозу синоптиков, погода будет преимущественно солнечной.

Среднесуточная температура воздуха останется ниже нормы на 3 градуса. Однако, прогнозируется повышенный фон атмосферного давления, который почти на 20 единиц превысит норму, а дневная температура повыситься до -3 … -1 градуса.

22-23 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области в ночные часы температура ожидается до 12 градусов мороза, а днем: -1 … -3.

В начале будущей недели продолжится ослабление морозов, дневная температура повысится до 2 градусов тепла, а ночью не ниже -4.

Атмосферное давление в выходные 765-763 мм ртутного столба, ветер переменных направлений, до 2 метров в секунду.

Самым холодным 23 февраля в Рыбинске был в 2021 году: -34,6 градусов, а 22 февраля 1990 года в городе было тепло: +5,9 градусов.


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