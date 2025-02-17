Рыбинск. Криминальная хроника с 10 по 16 февраля

Полицейскими установлена подозреваемая в краже 65 тысяч рублей у пенсионерки

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлена подозреваемая в совершении кражи.

В полицию поступило заявление от пенсионерки 1944 г.р. о том, что у нее пропали денежные средства в сумме 65 тысяч рублей после того, как ранее к ней в гости приезжала знакомая.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлена неработающая жительница Ростовского района 1982 г.р., которой даны признательные показания. Она пояснила, что приехала по приглашению знакомой в гости, в ходе общения, потерпевшая сама рассказала, где у нее хранятся денежные средства. После чего заявительница вышла из помещения комнаты в кухню, и в этот момент подозреваемая похитила денежные средства из шкафа.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В суд направлено уголовное дело о разбойном нападении, совершенном на территории парка им. Фейгина

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя 1988 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Установлено, что в сентябре 2024 года на территории парка им. Фейгина гражданин умышленно толкнул сзади случайного знакомого 2006 г.р., а затем схватил его рукой за горло, стал душить и сказал: «Отдай мне телефон!». Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший отдал нападавшему смартфон стоимостью около 15 тысяч рублей, после чего получил еще два удара ногой по голове.

В кратчайшие сроки данное преступление было раскрыто сотрудниками рыбинской полиции, гражданин 1988 г.р. был задержан и заключен под стражу.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Рыбинске сотрудниками полиции установлены подозреваемые в краже из частного дома

В полицию поступило сообщение о краже из частного дома и гаража в г. Рыбинске.

Заявитель пояснил, что неизвестные лица, отжав двери и, разбив окно, проникли в дом и гараж в микрорайоне Заволжье, похитили имущество и металлические изделия. Ущерб составил около 59 тысяч рублей. Когда владелец прибыл домой, подозреваемые были застигнуты спящими в доме.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции злоумышленники были задержаны, ими оказались двое неоднократно судимых мужчин 1979 г.р. и 1987 г.р. Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что проникли в дом, проживали в нем некоторое время, за этот период из дома и гаража похищали и продавали имущество, металлические изделия, а на полученные деньги покупали продукты питания и спиртное.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты

В МУ МВД России «Рыбинское» от егеря Приволжского охотничьего хозяйства поступило сообщение о том, что в лесном массиве в районе деревни Вандышево Рыбинского района неизвестный произвел незаконный отстрел самки лося в возрасте трех лет.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен мужчина 1965 г.р., который дал признательные показания. Установлено, что подозреваемый произвел отстрел животного без имеющейся у него лицензии и в период действующего запрета на охоту.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Изъяты оружие и разделанная туша лося.

В соответствии с ч.1. ст. 258 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Свободная охота на лосей запрещена повсеместно. Отстрел этих животных допускается только по специальным разрешениям – лицензиям, выдаваемым управлениями охотничьего хозяйства. Охотники, получившие лицензии на отстрел лосей, должны знать правила охоты на этого крупного и ценного зверя. Сотрудники полиции продолжают работу по предупреждению и пресечению фактов незаконной охоты на диких животных.

Полицейскими установлен подозреваемый в краже велосипеда

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Мариевка и сообщил о пропаже велосипеда, который был оставлен без присмотра на лестничной площадке в доме по месту жительства. Сумма ущерба составила более 35000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи – неработающий местный житель 1986 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что зашел в подъезд, перекусил кусачками трос, которым был пристегнут велосипед, забрал его и скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

Сотрудники полиции проводят большую профилактическую работу по предупреждению хищений велосипедов. Создана специальная база, в которую любой желающий может занести информацию о своем велосипеде. С помощью этой информации существенно увеличивается возможность найти украденное имущество. Внести данные о своем велосипеде в единую базу можно обратившись к своему участковому.

Не забывайте — единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра.

В случае совершения кражи незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02, с сотового — 102.