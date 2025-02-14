В выходные подморозит

Антициклон, отметившийся рекордным давлением в центрально-европейской части России, отступил в степи Казахстана, и в его власти останется только южная половина региона.

С севера вслед за ним прорывается холодный атмосферный фронт, в этой зоне развиваются фронтальные волны, и к выходным один из таких вихрей захватит большую часть Русской равнины.

За счет высотного циклона погода ожидается облачная и временами со снегом.

15-16 февраля в Москве и Ярославской области в ночные часы температура понизится до 15 градусов мороза, днем – до -10. В Санкт-Петербурге похолодает до -10.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные 744-747 мм ртутного столба, ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Самым холодным 15 февраля в Рыбинске был в 1979 году: -34,6 градусов, а 16 февраля 1979 года в городе было тепло: +3,5 градусов.