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Аномальное тепло завершится в январе

31.01.2025, 7:07, Погода
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Прошедший четверг оказался самым теплым днем для 30 января в истории метеорологических наблюдений, а также с начала года и, по крайней мере за прошедшие дни календарной зимы.

Однако, над центрально-европейской Россией началась перестройка атмосферных процессов. Циклон, который в эти выходные окажет влияние на регион, завершит затянувшуюся серию западных вихрей. В его тыл начнет проникать более холодный воздух, и показания термометров будут понижаться, а осадки, которые начнут выпадать в виде дождя в субботу, постепенно перейдут в мокрый снег, и затем в снег.

Аномалия температуры от 8-11 градусов сократится до 2-3 в начале следующей недели.

1-2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области ожидается температура от +4 до -1 градуса.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, а температура продолжит понижаться. Впрочем, морозов пока не предвидится.

Атмосферное давление в выходные 746-750 мм ртутного столба, ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

Самым холодным 2 февраля в Рыбинске был в 1967 году: -33,2 градуса, а в этот день 2015 года в городе было тепло: +3,4 градуса.


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