Зачем мошенники звонят ярославцам по видеосвязи?

Через мессенджеры ярославцы получают с неизвестных номеров видеозвонки. Разбираемся, зачем это нужно и опасно ли отвечать.

В качестве «легенды» неизвестные могут использовать различные сценарии. Так, звонящие представляются сотрудниками сотового оператора, которые проверяет качество мобильной видеосвязи. Также человек может сообщить, что он менеджер крупного магазина или маркетплейса и хочет предложить уникальную скидку. Нередко злоумышленники маскируются и под специалистов, проводящих соцопросы.

В процессе разговора абонента попросят ответить на ряд вопросов, причем более развернуто, чем «да» или «нет», а также назвать персональную информацию якобы для идентификации.

Однако велика вероятность, что неизвестный – злоумышленник, а видеозвонок нужен для создания цифровой копии человека. В дальнейшем мошенники, используя образцы голоса, а также фото- и видеоматериалы из соцсетей или мессенджеров, могут создать видеообращение и разослать его тем, с кем общается потенциальная жертва. В ролике может быть просьба дать в долг или перевести деньги на какие-нибудь цели, к примеру, на благотворительность.

– Не стоит отвечать на звонки неизвестных и тем более сообщать им какую-либо персональную информацию: ФИО, паспортные и банковские данные, место жительства. В дальнейшем и ваш образ, и голос, и личные данные могут быть использованы в преступных целях. Рекомендуем тщательно анализировать информацию, которую вы выкладываете в открытый доступ, ограничить в соцсетях доступ к личной странице, а в настройках мессенджеров отключить возможность звонить с неизвестных номеров, – комментирует эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.