Рыбинск. Криминальная хроника с 20 по 26 января

Полицейские призывают граждан не осуществлять операции по указаниям неизвестных

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1956 г.р., которому в мессенджере поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником оператора сотовой связи. Звонивший сообщил, что для продления срока действия договора обслуживания необходимо сообщить пришедший в смс – сообщении код. Потерпевший не стал уточнять информацию, и выполнил требования неизвестного, который получил доступ к личному кабинету абонента и произвел списание денежных средств в сумме 85 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция обращает внимание граждан на то, что необходимо обращаться в офис оператора сотовой связи лично, либо по телефону горячей линии для разъяснения вопросов, либо уточнения какой – либо информации.

В Рыбинске сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в уличном грабеже

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился мужчина, 1984 г.р., и сообщил о том, что на Комсомольской площади в Рыбинске неизвестный выхватил у него сотовый телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – не работающий местный житель, 2002 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что на улице обратил внимание на двух мужчин, которые распивали спиртные напитки. После того, как он присоединился к их компании возник конфликт, в ходе которого, подозреваемый выхватил из рук одного из новых знакомых сотовый телефон и скрылся. Телефон впоследствии продал неизвестному.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет.

Двое рыбинцев перевели на «безопасный счет» более миллиона рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратились двое местных жителей, мужчины 1967 и 1962 г.р., которым поступили звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками поликлиники и сообщили, что для записи на медицинское обследование (прохождение флюорографии и диспансеризации), необходимо сообщить пришедший в смс – сообщении код. После чего, позвонили неизвестные и под предлогом сохранности денежных средств, убедили перевести их на «безопасный счет». Потерпевшие не стали уточнять информацию, и выполнили требования звонивших. Общий ущерб составил более 1,1 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла женщина

23 января около 18.05 в г. Рыбинске в районе д. 15 по ул. Каскадной произошло ДТП: по предварительным данным мужчина 1983 г.р., управляя автомобилем «Рено», совершил съезд с обрыва в р. Шексна с последующим опрокидыванием на крышу.

В результате ДТП водитель иномарки госпитализирован, женщина-пассажир 1983 г.р. скончалась на месте.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Рыбинскими правоохранителями в суд направлено уголовное дело о разбое

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 2000 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Следствием установлено, что в сентябре 2024 года в одном из сетевых магазинов, расположенных на ул. Луначарского г. Рыбинска, мужчина намеревался похитить две бутылки коньяка общей стоимостью 979 рублей. Спрятав похищенное в брюки, гражданин проследовал к выходу из торгового зала, где его действия были замечены сотрудниками магазина, которые попытались его остановить.

Находясь на улице и намереваясь скрыться, обвиняемый достал одну из похищенных бутылок и дважды ударил ей по голове мужчину-продавца овощной палатки, который попытался помочь его задержать, отчего последний упал и ударился головой об асфальт.

В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

В прошлые выходные дни жители Ярославской области перевели на счета злоумышленников более 8 миллионов рублей

18-19 января 2025 года сотрудниками органов внутренних дел возбуждено 19 уголовных дел по фактам «телефонных мошенничеств».

Злоумышленники использовали следующие схемы: пресечение «незаконного оформления кредитов», «списания денежных средств»; перевод денежных средств под предлогом продления договора услуг мобильной связи, взлома аккаунта на портале «Госуслуг», а также заработка в сети «Интернет». Возраст потерпевших варьируется от 21 до 82 лет. Общая сумма причиненного ущерба составила более 8 миллионов 200 тысяч рублей.

Так, в полицию Рыбинска с заявлением обратилась местная жительница 1985 г.р., которая пояснила, что ей позвонил неизвестный, который под предлогом получения дополнительного заработка от покупки и продажи акций, предложил поучаствовать в инвестиционных проектах. Для этого женщина должна была выполнять указания неизвестных и переводить денежные средства на указанные счета. Получив инструкции от «брокеров», потерпевшая установила на свой сотовый телефон приложение и зарегистрировалась на биржевой платформе, после чего, в течении нескольких недель осуществляла денежные переводы собственных сбережений и кредитных денежных средств. Общий ущерб составил около 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Аналогичную сумму перевел мошенникам житель Заволжского района 1951 г.р.: ему, в течение нескольких дней, звонили «сотрудники силовых структур», под предлогом предотвращения подозрительных действий по банковским счетам и убедили перевести денежные средства, в том числе полученные от продажи автомобиля. Действуя в соответствии с поступающими инструкциями, заявитель перевел по указанным ему реквизитам денежные средства.

Полиция призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, особенно если речь идет о финансах. Мошенники – хорошие психологи и знают, как войти в доверие и убедить граждан следовать их указаниям. При поступлении телефонного звонка из «банка» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счету», «оформлении кредита на Ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств», «начислении бонусов и перевода их в денежные средства» немедленно прекратите разговор.