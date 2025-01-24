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Снова оттепель

24.01.2025, 7:07, Погода
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После кратковременного похолодания центрально-европейская часть России вновь оказалась в зоне аномального (по климатическим меркам) тепла.

В конце рабочей недели температура почти на 5 градусов превысит уровень климатической нормы. В последующие дни теплая аномалия будет только усиливаться, и в воскресенье-понедельник несмотря на небольшие дожди воздух прогреется местами до рекордных +2 … +4 градусов.

В то же время антициклональный характер погоды сохранит повышенный фон атмосферного давления, при котором существенных осадков не ожидается.

Очаг аномального тепла прогнозируется севернее Москвы: над Архангельской областью и Республикой Коми. Именно из этих районов в центр России, как правило, приходят суровые морозы. Но в этом году они миновали.

25-26 января в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области ожидается температура от 0 до 4 градусов тепла.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, а температура может еще немного повыситься.

Атмосферное давление в выходные 750-754 мм ртутного столба, ветер южных направлений, до 4 метров в секунду.

Самым холодным 26 января в Рыбинске был в 2017 году: -31 градус, а в этот день 2007 года в городе было тепло: +3,3 градуса.


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