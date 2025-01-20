Рыбинск. Криминальная хроника

В Рыбинске установлен подозреваемый в присвоении чужого автомобиля и мошенничестве на сумму около 50 тыс. рублей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился директор компании, осуществляющей грузоперевозки, и сообщил о том, что его работник не возвращает автомобиль «Мерседес», стоимостью 650 тыс. рублей, вверенный ему для осуществления трудовой деятельности. Также, в своем заявлении работодатель указал, что мужчина распорядился денежными средствами организации в сумме около 50 тыс. рублей по собственному усмотрению.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый – местный житель, 1989 г.р., устроился в компанию специалистом по обслуживанию транспортных средств. Для осуществления трудовой деятельности ему была выделена в пользование автомашина «Мерседес», которую он, спустя некоторое время, продал знакомому в рассрочку.

Также сотрудниками полиции установлено, что для осуществления ремонта еще одного автомобиля, принадлежащего организации, подозреваемый убедил работодателя выдать ему денежные средства в сумме около 50 тыс. рублей для заказа дешевых запасных частей. Однако, по прошествии времени, руководитель организации обнаружил, что автомашина не отремонтирована, денежные средства не возвращены и обратился в полицию.

Подозреваемым даны признательные показания. Автомашина изъята.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение) и ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В отношении двух молодых людей, избивших мужчину, возбуждено уголовное дело

По результатам проверки, проведенной полицейскими после инцидента, произошедшего 14 января во дворе одного из домов по ул. Моторостроителей г. Рыбинска, отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по п. «г». ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц».

По данным правоохранителей молодой человек 2006 г.р. совместно с несовершеннолетним 2010 г.р., умышленно нанесли гражданину 1965 г.р. множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Мужчине были причинены телесные повреждения, которые оцениваются как причинившие вред здоровью средней тяжести.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с ч. 2 ст. 112 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в соцсетях была размещена видеозапись инцидента, произошедшего на ул. Моторостроителей г. Рыбинска. По данному факту было инициировано проведение проверки.

Сотрудники рыбинской Госавтоинспекции задержали нарушителя Правил дорожного движения

В Рыбинске сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования на ул. Черепанова, выявили автомобиль «Форд» с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Водитель не выполнил требование автоинспекторов об остановке транспортного средства и попытался скрыться.

В ходе поисковых мероприятий транспортное средство обнаружено в одном из дворов пр. Революции, при задержании местный житель 1973 г.р. оказал неповиновение сотрудникам полиции. В дальнейшем, при проверке данного гражданина сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления), ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (не выполнение требования об остановке транспортного средства), ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками), ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Нарушитель задержан в административном порядке.

Жительница города лишилась крупной суммы денег, пытаясь заработать на инвестиционных проектах

В полицию г. Рыбинска с заявлением обратилась местная жительница 1995 г.р., которая пояснила, что в одном из мессенджеров ей написал неизвестный и под предлогом получения дополнительного заработка предложил поучаствовать в инвестиционных проектах.

Для этого пострадавшая должна была переводить денежные средства на указанные банковские счета. Получив инструкции от «брокеров», и зарегистрировавшись на биржевой платформе, заявительница осуществляла денежные переводы собственных сбережений и кредитных денежных средств. Общий ущерб составил более 1,5 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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