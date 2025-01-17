Оттепель вместо крещенских морозов

На центрально-европейскую территорию России прорвалась очередная порция теплого атлантического воздуха.

Холодная погода будет наблюдаться лишь в восточной части региона, а жителей запада Русской равнины опять ждут оттепели – днем столбики термометров местами поднимутся до 5 градусов тепла.

Регион будут пересекать атмосферные фронты циклона, что дает надежду на изменение пейзажа на зимний, но на морозы какие-никакие рассчитывать не приходится, отмечают метеорологи. В ближайшие дни среднесуточная температура воздуха останется выше нормы на 7-8 градусов.

И пока середина зимы получается теплее, чем когда-либо за весь период инструментальных наблюдений.

18-19 января в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области ожидается температура 0 … +3 градуса.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но температура немного понизится.

Атмосферное давление в выходные 742-746 мм ртутного столба, ветер северо-западный, до 7 метров в секунду.

Самым холодным 19 января в Рыбинске был в 1969 году: -30,7 градуса, а в этот день 2007 года в городе было тепло: +3,4 градуса.