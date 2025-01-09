Мошенники создают фейковые порталы для жалоб на самих себя

Злоумышленники постоянно экспериментируют со способами хищения персональных данных и средств жертв. Очередная схема связана с созданием фишинговых сайтов, имитирующих портал «Госуслуги».

Идея создания фишингового сайта не нова. Но в данном случае злоумышленники продвигают его как сервис для подачи заявлений в Банк России о мошенничестве. Потенциальной жертве система предлагает заполнить заявление, а затем ввести код «для подтверждения операции», который придет с якобы номера 300. Это действительно официальный номер Банка России для звонков с мобильных телефонов. Однако в данном случае мошенники используют сервис подмены телефонных номеров, позволяющий отобразить на экране абонента любую комбинацию цифр.

Важно, что на странице сайта, где жертве предлагают заполнить заявление, нет формы для ввода номера телефона. Это свидетельствует о том, что он мошенникам уже известен, им нужен только код.

На самом деле код, который приходит на телефон жертвы, не подтверждает операцию, а является кодом для переподключения личного кабинета человека на «Госуслугах» со старого телефона на новый, принадлежащий злоумышленникам. После того, как человек вводит код и отправляет заполненную форму, мошенники получают доступ к личному кабинету и могут использовать его для подтверждения личности при оформлении кредита.

– Опасность этой схемы в том, что человек действительно думает, что подает официальную жалобу и не обращает на нестыковку в названии. Внимательно проверяйте адрес сайта, на котором вас просят ввести личные данные. Адрес портала «Госуслуги» – www.gosuslugi.ru. Мошенники же могут создавать фишинговые сайты с адресом gos-uslugi.ru, gosuslugiforms.ru, gosuslugiinform.ru и т.д. Если вам пришло сообщение с просьбой ввести данные на этом сайте, ни в коем случае не делайте этого. Если вы уже ввели данные, свяжитесь со службой поддержки портала, – комментирует эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко.