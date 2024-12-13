Подморозит на выходные

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13.12.2024, 7:07, Разное
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Погода в выходные дни в центрально-европейской части России будет определяться тыловой частью уходящего в Приуралье циклона.

С юга на центральные области распространится гребень антициклона с центром над Черным морем. А понижение температуры, которое началось в пятницу, продолжится, хоть и не равномерно.

Из-за вторжения влажного воздуха снегопады усилятся, и высота снежного покрова станет увеличиваться на 3–5 см за сутки, и к исходу понедельника может достичь четверти метра, предупреждают метеорологи.

14-15 декабря в Москве, Санкт-Петербурге температура понизится до -6 градусов, в Ярославской области до -11.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но под влиянием очередного циклона температура начнет понемногу повышаться – вплоть до положительных значений.

Атмосферное давление в выходные понизится с 749 до 736 мм ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

Самым холодным 15 декабря в Рыбинске был в 1997 году: -35,2 градуса, а в этот день 2006 года в городе было тепло: +7 градусов.


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