Рыбинск. Криминальная хроника со 2 по 8 декабря

В Рыбинске полицейскими установлены подозреваемые в краже сумки и шубы из ночного клуба

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступили заявления от двух 18-летних жительниц г. Рыбинска о том, что неизвестные из помещения ночного клуба похитили у одной из них сумку стоимостью более 200 тысяч рублей, и шубу стоимостью 100 тысяч рублей у другой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении кражи – двух неработающих местных жительниц, 1994 и 1998 г.р., которыми даны признательные показания.

Полицейскими установлено, что потерпевшие, оставив свои личные вещи без присмотра в помещении ночного клуба, вышли на улицу. Отдыхавшие за соседним столиком женщины, находясь в состоянии опьянения, обратили внимание на оставленные без присмотра шубу и сумку. Собравшись домой, злоумышленницы прихватили чужие вещи, после чего скрылись.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже барсетки с деньгами

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился мужчина, 1965 г.р., и сообщил о пропаже барсетки с денежными средствами.

Установлено, что потерпевший, возвращаясь домой, поднимался на лифте, где ему стало плохо, и он не заметил, как выронил барсетку, в которой находились деньги в сумме более 75 тысяч рублей. Уже в квартире мужчина обнаружил отсутствие барсетки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался местный житель, 1980 г.р., проживающий в этом же доме. Обнаружив в лифте утерянное имущество, мужчина забрал его себе.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное частично изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Рыбинске полицейскими пресечена преступная деятельность по сбыту наркотических средств

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» в районе ул. Журнальная г. Рыбинска задержаны двое местных жителей, мужчина 1982 г.р. и женщина 1994 г.р., у которых изъято 36 свертков с веществом.

Установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством синтетического происхождения «соль» – общей массой около 28 гр.

В результате проведенных следственных мероприятий, сотрудниками полиции установлен дом в сельской местности Рыбинского района, в котором подозреваемые фасовали наркотики. При обыске в доме из незаконного оборота полицейскими изъято более 200 гр. синтетического наркотического средства, электронные весы и упаковочный материал. Также в результате обыска, проведенного, по месту жительства подозреваемой оперативниками обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство массой более 1,7 гр.

В ходе дальнейшей работы, сотрудниками полиции обнаружены 23 тайника в Рыбинском районе из которых изъяты свертки с веществом. ЭКЦ УМВД по Ярославской области установлено, что содержимое свертков является синтетическим наркотиком – общей массой более 24 гр.

Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что «работали» на один из нелегальных интернет-магазинов.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.3, ч.4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Расследование продолжается.

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в кражах из магазинов

Ранее в полицию г. Рыбинска поступили заявления о том, что из сетевых магазинов совершены кражи товара.

В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого к 5 кражам из магазинов, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, неработающий житель г. Рыбинска 1992 г.р., который из торговых залов похитил продукты питания и бытовую химию, складывая похищенное в рюкзак или в кофту, после чего скрывался. Общая сумма ущерба от краж составила около 27 тыс. рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что похищенное частично продавал, частично использовал для себя.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет иностранной гражданки

Сотрудниками полиции в ходе проверки выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранной гражданки.

Установлено, что жительница г. Рыбинска 1960 г.р. в начале октября 2024 года фиктивно поставила на миграционный учет гражданку Армении, указав место ее пребывания в своем доме в Рыбинском районе, не собираясь в дальнейшем предоставлять ей помещение для проживания, так как оно не предназначено для круглогодичного проживания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Полиция предупреждает: фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации в соответствии со ст. 322.3 УК РФ наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства ДТП в Рыбинском районе

19 октября 2022 в 6.10 на автодороге сообщением Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, в направлении от г. Рыбинск в сторону п. Искра Октября, в районе поворота на деревню «Липовка» водитель автобуса «ЛИАЗ» произвел наезд на велосипедиста 1941 г.р. В результате ДТП велосипедист скончался.

Просим очевидцев данного ДТП обратиться по телефону СУ МУ МВД России «Рыбинское» – 242-623.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» с заявлениями обратились граждане о совершенных в отношении них мошенничествах:

• женщине 1956 г.р. в мессенджере пришло сообщение о том, что в организации, где она работала ранее организована проверка по факту причастности сотрудников к противоправным действиям и ей необходимо перевести свои денежные средства на «безопасный счет». Потерпевшая перевела на неизвестные банковские карты 1,4 млн. рублей.

• горожанке 1968 г.р. неизвестные, посредством телефонного разговора представились сотрудниками оператора сотовой связи и под предлогом продления срока действия договора убедили ее предоставить им свои персональные данные, а затем перевести денежные средства на «безопасный счет». Не перепроверив информацию, женщина выполнила все указания звонивших и перевела собственные и заемные денежные средства в сумме более 360 тысяч рублей.

• аналогичный звонок получил молодой человек 2002 г.р., которому неизвестные представились сотрудниками оператора сотовой связи и сообщили, что на него оформлено несколько кредитов, и под предлогом их аннулирования, убедили его перевести собственные и заемные средства в сумме 690 тысяч рублей.

• мужчина 1990 г.р., желая заказать поездку из Москвы в Рыбинск через приложение, установленное ранее на его телефоне, оставил заявку. После чего ему написал неизвестный и под предлогом оплаты поездки направил неустановленную ссылку, перейдя по которой, потерпевший ввел данные своей банковской карты и лишился около 52 тысяч рублей.

• местная жительница 1987 г.р. под предлогом получения дополнительного заработка, в ходе общения с неизвестными, сообщила код подтверждения из смс – сообщения, после чего с ее банковской карты произошло списание более 12 тысяч рублей.

• граждане продолжают предоставлять доступ к своим личным кабинетам портала госуслуги, называя смс – пароли неизвестным, в телефонном разговоре.

Сотрудники полиции настойчиво рекомендуют не разговаривать с неизвестными по телефону, в мессенджерах и социальных сетях. Не впускать в квартиру или дом по месту жительства неизвестных. Быть бдительными, не переводить и не передавать деньги по указанию третьих лиц! Перепроверять любую поступившую информацию и не сообщать, ни при каких обстоятельствах коды доступа, приходящие в смс — сообщениях! В том числе, от личного кабинета «Госуслуги». Быть осторожными, осуществляя покупки в сети интернет! И помните, «безопасных счетов» не существует!

Основная проблема состоит в том, что потерпевшие, сами сообщают конфиденциальную информацию неизвестным или сами переводят деньги.

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды

– Следователем СЧ СУ УМВД России по Ярославской области окончено предварительное расследование уголовного дела о 129 эпизодах мошенничества, совершенных в значительном, крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, 28-летняя женщина привлекала деньги граждан под предлогом инвестиций в торговлю на фондовом рынке, обещая высокую доходность. Чтобы создать видимость успешной деятельности, вкладчикам частично возвращали внесенные средства под видом прибыли.

К криминальному бизнесу обвиняемая привлекала третьих лиц, не осведомленных о ее истинных намерениях. Они подыскивали потенциальных клиентов и предоставляли услуги по доверительному управлению денежными средствами. Финансами инвесторов женщина распоряжалась по своему усмотрению.

С 2021 по 2023 год в нелегальную деятельность были привлечены средства граждан в сумме более 184 миллионов рублей.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время предварительное расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Рыбинский городской суд Ярославской области для рассмотрения по существу, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.