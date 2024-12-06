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Пока без снега

06.12.2024, 7:07, Погода
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Антициклон, немного порадовавший центрально-европейскую часть России зимним солнцем и отметившийся первыми «морозами», не задержится в регионе и продолжит свое движение на восток.

На смену ему придет обширная циклоническая система с запада с более теплым и влажным воздухом, предупреждают метеорологи. Так что, формирование типично зимних пейзажей пока откладывается.

В выходные на запад Европейской России вторгнется циклон, который принесёт с собой снег. Но в большинстве районов интенсивность осадков ожидается совсем небольшой – до 3 мм за сутки. Атлантический циклон будет управлять погодными процессами в регионе как минимум до начала следующей недели.

7-8 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области ожидается дневная температура до 2 градусов тепла, ночью – не ниже -2.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные: 757-759 мм ртутного столба, ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

Самым холодным 8 декабря в Рыбинске был в 1955 году: -30,1 градуса, а 7декабря 2006 года в городе было тепло: +8,5 градуса.


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