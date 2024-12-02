Рыбинск. Криминальная хроника с 25 ноября по 1 декабря

Жители Рыбинска лишились крупных сумм денег в несуществующих инвестиционных проектах

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась местная жительница, 1965 г.р., которая пояснила, что в октябре 2024 года в сети интернет зашла на неустановленный сайт, и оставила там свои контактные данные. После чего ей позвонил неизвестный, и под предлогом получения дополнительного заработка, предложил поучаствовать в инвестиционных проектах. Для этого женщина должна была выполнять указания неизвестных и переводить денежные средства на указанные счета. Получив инструкции от «брокеров», и скачав на свой телефон неизвестное приложение, в течении месяца потерпевшая осуществляла денежные переводы собственных сбережений, заемных и кредитных денежных средств. Ущерб составил более 4,7 млн. рублей.

С аналогичным заявлением обратилась местная жительница, 1972 г.р., которой на сотовый телефон поступил звонок от неизвестных, которые убедили скачать на телефон мобильное приложение и под предлогом получения заработка перевести денежные средства для участия в торгах на бирже. В течении трех недель женщина переводила собственные и кредитные денежные средства в общей сумме более 4,8 млн. рублей.

Спустя некоторое время, женщины решили «вывести» заработанные деньги, однако данную операцию выполнить не смогли, «брокеры» на связь не выходили.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По мере расширения сферы применения Интернета растет и число людей, использующих эту информационную среду для финансовых операций. Одновременно с этим, возможности Интернета делают его очень удобным инструментом для организаторов мошеннических схем.

Хищения, связанные с попытками пользователей заработать торговлей на фондовых или валютных биржах, интернет-трейдингом, вложениями в криптовалюту, входят в десятку наиболее распространенных способов мошенничества в социальном сегменте сети Интернет.

Полицейские призывают:

– не доверяйте обещаниям быстрого обогащения;

– не вводите личные данные и данные банковских карт на неизвестных и сомнительных Интернет-ресурсах, а также по предложенным ссылкам.

Если Вы не обладаете достаточными знаниями в этой сфере, воздержитесь от участия в таких предложениях.

В Рыбинске полицейскими выявлены факты нарушения норм миграционного законодательства Российской Федерации

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стройка» в г. Рыбинске полицейскими проведено 31 рейдовое мероприятие с проверкой объектов пребывания (проживания) иностранных граждан, из них 15 объектов строительства, 2 – объекта торговли и 12 объектов жилого сектора. По результатам мероприятий выявлено 23 нарушения законодательства Российской Федерации в сфере миграции.

Сотрудниками полиции составлено 6 протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации), 6 протоколов по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них разрешения на работу либо патента), 8 протоколов по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), 3 протокола по ст.18.9 КоАП РФ (Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства).

Мероприятия по выявлению иностранных граждан, в том числе мигрантов, прибывших на территорию области в целях осуществления противоправных действий, являются важным направлением деятельности УМВД России по Ярославской области и проводятся на регулярной основе.

Официальная информация Управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области

С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывающих в безвизовом порядке, составит не более 90 дней в календарном году. Данные условия не коснутся иностранцев, которые прибыли с целью обучения, оформили патент, имеют трудовые отношения с работодателем или иной правовой статус.

Ранее иностранцы, не имеющие долгосрочного правового статуса, могли находиться на территории Российской Федерации не более 90 дней в течение 180 дней.

УМВД России по Ярославской области информирует, что иностранный гражданин обязан заблаговременно обращаться за получением миграционных документов для законного пребывания на территории Российской Федерации и внимательно следить за сроками действия патента и оплатой авансовых платежей.

С заявлением о продлении срока пребывания иностранный гражданин либо сторона, принимающая его в Российской Федерации, вправе обратиться в орган миграционного учета непосредственно. В отношении граждан, состоящих на учете на территории г. Ярославля и Ярославского района Ярославской области, заявление о продлении срока временного пребывания может быть также подано через уполномоченную организацию.

Прием на службу в органы внутренних дел

Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рыбинское» приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, для прохождения службы в органах внутренних дел. На службу в органы внутренних дел могут поступать граждане, достигшие возраста 18 лет.

Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел составляет: 50 лет – для замещения должностей в органах внутренних дел младшего и среднего начальствующего состава; 55 лет – старшего начальствующего состава.

Требования к кандидатам:

– образование не ниже среднего общего (для должностей младшего начальствующего состава), среднего профессионального (для должностей среднего начальствующего состава),

– отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной), прекращение уголовного преследования по не реабилитирующим обстоятельствам,

– отсутствие гражданства (подданства) иностранного государства,

– для лиц мужского пола, прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Должности:

• участковый уполномоченный полиции (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет от 55 000 рублей.

• оперуполномоченный (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет 57 000 рублей.

• дознаватель (образование высшее юридическое); денежное довольствие в месяц составляет 50 000 рублей.

• следователь (образование высшее юридическое); денежное довольствие в месяц составляет 53 000 рублей.

• инспектор дорожно-патрульной службы полиции (образование среднее профессиональное/высшее); денежное довольствие в месяц составляет 55 000 рублей.

• полицейский ОР ППСП (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 40 000 рублей.

• полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 38 000 рублей.

• полицейский, полицейский (водитель) взвода (комендантского) по охране объектов органов внутренних дел (образование среднее полное общее/ начальное профессиональное); денежное довольствие в месяц составляет 33 000 рублей.

Предусмотрена упрощенная процедура прохождения военно-врачебной комиссии для сотрудников, ранее проходивших службу в органах внутренних дел, и ветеранов боевых действий, исполнявших задачи в особых условиях.

Законодательными актами установлены льготы для сотрудников органов внутренних дел: право на пенсию после 20 лет выслуги (учитывая службу в ВС). Выплачиваются: материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания ежегодно к отпуску.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 40 дней.

Подразделениям: ОР ППСП, изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, взвода (комендантский) по охране объектов органов внутренних дел ежемесячно выплачивается губернаторская выплата.

По вопросу трудоустройства обращайтесь по адресу: ул. Карякинская, 51, каб.40а, отдел по работе с личным составом с 09:00 до 18:00 (обед 13:00-14:00), тел. 228-021.