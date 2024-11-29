 

Календарная зима начнется с плюсовой температуры

29.11.2024, 7:07, Разное
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Атмосферная ситуация сейчас меняется довольно динамично. Циклоны словно взяли в клещи антициклон в центрально-европейской части России и вытесняют его на восток.

Ну а главное следствие такой перестройки атмосферных процессов – это усиление потока атлантического воздуха, поступающего в регион. В ближайшие дни в зоне сравнительно холодной погоды останутся только север Европейской России и Предуралье, а на остальной территории будут царить оттепели.

Так, в Центре и на Северо-Западе значения средней суточной температуры будут выше климатической нормы на 3 – 3,5 градуса. Временами пройдут осадки преимущественно небольшой интенсивности.

30 ноября и 1 декабря в Москве и Ярославской области ожидается дневная температура до 3 градусов тепла, ночью – не ниже 0. В Санкт-Петербурге на пару градусов теплее.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные: 758-755 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

Самым холодным последний день осени в Рыбинске был в 2010 году: -26,3 градуса, а в этот день 2006 года в городе было вполне тепло: +5,5 градуса.


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