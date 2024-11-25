Рыбинск. Криминальная хроника с 18 по 24 ноября

Полиция предупреждает о возможном обмане на сайтах по продаже товаров и услуг

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась 74-летняя жительница г. Рыбинска и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами.

Сотрудниками полиции установлено, что соседка заявительницы разместила на сайте по продаже товаров и услуг в сети интернет объявление о продаже собственных заготовок. На указанный в объявлении сотовый телефон позвонил неизвестный и предложил произвести оплату за консервы безналично. Женщина не пользовалась сервисами безналичной оплаты, и решила обратиться за помощью к заявительнице, которая предоставила реквизиты своей банковской карты и смс-код, пришедший ей в сообщении. После чего неизвестный, под предлогом поступления на его счет лишних денежных средств, убедил пенсионерку выполнить перевод со своей банковской карты на продиктованный им счет.

В результате всех манипуляций, выполненных по указанию неизвестного, женщина лишилась 75 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Будьте бдительны при совершении сделок в сети Интернет! Не доверяйте неизвестным лицам и не выполняйте их указания!

Все общение должно происходить на площадке сайта объявлений. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджере или почте под любым предлогом. Никогда и никому не сообщайте данные банковской карты и коды из СМС от банка.

Житель г. Рыбинска лишился крупной суммы денег, выполняя указания неизвестных по телефону

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился горожанин 1969 г.р., который пояснил, что в сентябре в сети интернет нашел рекламу заработка на финансовой бирже, где оставил заявку и свой номер телефона. После чего заявителю стали поступать звонки от неизвестных, которые убедили заявителя под предлогом получения прибыли от вложения средств в инвестиционные проекты, осуществить денежные переводы. Для этого заявитель с сентября 2024 года перевел собственные и заемные денежные средства в сумме более 830 тысяч рублей на указанные «брокерами» счета. Однако вывести денежные средства не смог.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

В Рыбинске полицейскими установлен подозреваемый в угоне автомашины

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» от местной жительницы, 1979 г.р., поступило сообщение о том, что от дома по ул. Волжская набережная неизвестные угнали ее автомобиль марки «Форд».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении угона, неработающий житель г. Рыбинска, 1973 г.р., который в содеянном признался. Он пояснил, что нашел на тротуаре ключи от автомобиля с брелком, нажав кнопку сигнализации, вычислил автомобиль, завел его и решил покататься.

Также было установлено, что злоумышленник на угнанном автомобиле совершил ДТП и скрылся, бросив автомобиль.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушителя составлен ряд административных материалов по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия».

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Угон».

Полицейскими установлен подозреваемый в грабеже

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от работников магазина, расположенного в Рыбинском районе, о совершенном грабеже.

Установлено, что неизвестный мужчина, находясь в состоянии опьянения, взял с полки бутылку водки, убрал ее в свой пакет и проследовал мимо рассчетно-кассовой зоны. Вслед за подозреваемым выбежала сотрудница магазина, пытаясь остановить противоправные действия мужчины, однако тот распылил женщине в лицо жидкость из баллончика и скрылся.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, неработающий житель г. Рыбинска, 1983 г.р., которым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Ведется следствие.

В соответствии с ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже сотового телефона в магазине

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение от пенсионера, 1958 г.р., о том, что в торговом зале магазина на ул. Ворошилова похищен сотовый телефон, оставленный им в кассовой зоне. Ущерб составил около 19 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи – неработающий житель Рыбинского района, 2004 г.р., который дал признательные показания.

Полицейские установили, что заметив мобильное устройство, кассир магазина озвучила, что оставлен телефон. Подозреваемый воспользовался данной ситуацией и, сообщив, что телефон принадлежит ему, забрал его и скрылся.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.