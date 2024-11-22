За циклоном следует снег

Циклон «Квитерия», принесший штормовой ветер в центрально-европейскую часть России сместился на восток и вслед за ним уходит относительно теплая погода.

Вторжение очередного циклона знаменует собой перестройку атмосферных процессов в регионе на зимний лад, отмечают метеорологи. Уже в воскресенье в регионе начнет формироваться антициклон. А северные потоки по его периферии будут нести в центр страны воздушные массы из акватории Баренцева моря.

В выходные на ЦФО обрушится снег, местами сильный, южный ветер сменится северо-западным с порывами 12-15 м/с, в отдельных районах метель, местами снежный накат. Еже на утро субботы может сформироваться снежный покров. Температура понизится.

23-24 ноября в Москве и Ярославской области ожидается дневная температура 0 … -2 градуса, ночью – до -6. В Санкт-Петербурге на пару градусов теплее.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные резко повысится – с 737 до 759 мм ртутного столба, ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Самым холодным 23 ноября в Рыбинске было в 1987 году: -21,6 градуса, а в этот день 2008 года в городе было вполне тепло: +7,4 градуса.