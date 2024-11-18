Рыбинск. Криминальная хроника с 11 по 17 ноября

Полиция предупреждает: будьте внимательны и осторожны при общении с неизвестными по телефону, в социальных сетях и мессенджерах

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница, 2001 г.р., и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами.

Полицейскими установлено, что заявительнице пришло сообщение от знакомой в мессенджере с просьбой одолжить денег. Не проверив информацию, потерпевшая не задумываясь перевела деньги на указанный в сообщении счет в сумме 25 тыс. рублей. Позже оказалось, что аккаунт знакомой взломан и денежные средства в долг она не просила.

По аналогичной схеме лишилась 10 тыс. рублей девушка, 2003 г.р., которая также перевела деньги, «одолжив» своему знакомому.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция предупреждает:

Уважаемые граждане – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие.

Если в социальной сети, в мессенджерах пришло сообщение или поступил звонок от друга, с просьбой о материальной помощи или предложение оформить заявки на социальные выплаты, получение различных подарков и бонусов, не спешите сообщать конфиденциальную информацию банковских карт или перечислять деньги. Удостоверьтесь, что вам действительно пишет или звонит знакомый.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

В Рыбинске установлен подозреваемый в угоне автомашины

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился пенсионер 1966 г.р., который пояснил, что после распития спиртных напитков со своим знакомым у себя в гараже, пропал его автомобиль «Фольксваген Пассат». Ущерб составил 410 тысяч рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлен подозреваемый, ранее судимый местный житель 1975 г.р., неправомерно завладевший автомобилем. Дав признательные показания, мужчина пояснил, что после совместного распития спиртного, в гараже у своего знакомого, когда хозяин уснул, он спилил дужки замка гаража, сел в машину и поехал «прокатиться».

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Автомашина изъята и возвращена владельцу.

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции установили подозреваемую в краже сумки

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница 1990 г.р. и сообщила о том, что, находясь в банке, оставила своего ребенка посидеть на диванчике, присмотреть за вещами, пока она отошла к окошку оператора. Вернувшись, заявительница не обнаружила сумку, в которой находился кошелек с деньгами, ключи от квартиры и детская шапка. Сумма ущерба составила около 5 тыс. руб.

В результате проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлена подозреваемая, местная жительница 1956 г.р. Женщина заметила оставленные без присмотра вещи, забрала их и убрала в свой пакет, затем ее обслужили в порядке очереди в банковской организации и она ушла.

Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что похищенные вещи выкинула, оставив только найденную в кошельке тысячу рублей.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В суд направлено уголовное дело о 14 эпизодах краж и грабежей

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1994 г.р., обвиняемого в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», 2 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или хранилище», 2 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и 2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Следствием установлено, что в период с мая по август 2024 года обвиняемый, пользуясь отвлечением работников ветеринарной клиники, ряда аптек и магазинов г. Рыбинска, похищал денежные средства из кассовых аппаратов, а в одном случае – смартфон, оставленный без присмотра. Дважды сотрудники торговых точек замечали факт хищения, после чего действия обвиняемого становились очевидны.

Общая сумма похищенных денежных средств составляет более 125 тысяч рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.