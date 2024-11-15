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Циклон несет тепло

15.11.2024, 7:07, Погода
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Атлантический циклон расширяет область своего влияния по центрально-европейской территории России.

В ближайшие дни над регионом будет преобладать западно-восточный перенос воздушных масс. Вместе с ним будет приходить теплый и влажный атлантический воздух. Поэтому показания термометров продолжат превышать климатическую норму.

В среднем за сутки температура может превысить климатические показатели на 2-4 градуса и такая погода соответствует середине последней декады октября, отмечают метеорологи. Впрочем, без небольших дождей не обойдется.

16-17 ноября в Москве и Ярославской области ожидается дневная температура до +8 градусов тепла, ночью не ниже +4. В Санкт-Петербурге на пару градусов теплее.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но температура понизится.

Атмосферное давление в выходные будет колебаться 742-736 мм ртутного столба, ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

Самым холодным 17 ноября в Рыбинске было в 1998 году: -24,5 градуса, а 16 ноября 2010 года погода в городе было вполне тепло: +9,9 градуса.


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