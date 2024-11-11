Рыбинск. Криминальная хроника с 1 по 10 ноября

Полицейскими задержана подозреваемая в мошенничестве под предлогом снятия порчи

В дежурную часть г. Рыбинска поступило сообщение от работников кредитной организации о том, что клиентка-женщина выглядит обеспокоенной и растерянной, обналичила деньги в сумме 250 тысяч рублей.

Прибывшим сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что деньги нужны для передачи их «целительнице» за снятие порчи.

Полицейскими установлено, что 52-летняя женщина познакомилась с подозреваемой летом 2024 года на улице. В ходе общения новая знакомая убедила потерпевшую, что на ней порча, которую она поможет снять. После ряда проведенных ритуалов по очищению ауры, “целительница” велела приносить деньги за «работу». Так с июля по октябрь 2024 года, заявительница передала подозреваемой деньги за проведение обрядов в сумме 550 тысяч рублей, из которых 200 тысяч рублей были взяты в кредит. В конце октября 2024 года, в очередной раз, связавшись с потерпевшей, злоумышленница за проведенные ритуалы потребовала передать ей еще 250 тысяч рублей. После чего женщина обратилась в банк, чтоб обналичить накопленные деньги.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана подозреваемая — неработающая местная жительница 1976 г.р., которой даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере». Расследование продолжается.

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции предупреждают:

Чтобы избежать подобных неприятностей, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, какими бы безобидными они вам не казались.

Не откликайтесь на предложение погадать, исцелить и т.п. Профессиональные мошенницы – хорошие психологи, они умело входят в доверие к людям. Никогда не впускайте незнакомых людей в свой дом. Обязательно разъясните, как в таких случаях нужно поступать вашим детям, пожилым родственникам.

Заметив на улице, что кто-то ведет беседу с пожилыми людьми или несовершеннолетними об «исцелении» или «снятии порчи», немедленно сообщите в полицию по телефону “02”, с сотового 102.

В Рыбинске сотрудниками полиции по горячим следам задержан подозреваемый в серии грабежей

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» от пенсионерки, 1937 г.р., поступило сообщение о совершенном грабеже в квартире по месту жительства. Она пояснила, что неизвестный проник в квартиру через незапертую входную дверь и стал забирать документы и деньги, лежавшие в сумке. Женщина попыталась ему воспрепятствовать, однако он оттолкнул ее и убежал с похищенным.

Прибывшие по сообщению сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия услышали крики о помощи из квартиры этажом выше и, заметив убегающего мужчину, начали преследование.

На перекрестке улиц Луначарского и Карякинская служебная собака породы немецкая овчарка по кличке Егор помогла догнать и поймать подозреваемого. Злоумышленник был задержан и доставлен в МУ МВД России «Рыбинское». Полицейскими установлена личность подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый житель г. Рыбинска, 1981 г.р., который находился в состоянии сильного наркотического опьянения.

Правоохранителями установлена причастность подозреваемого к двум грабежам из квартир, расположенных в одном подъезде жилого дома, входные двери которых не были закрыты на замок.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Похищенное изъято. Подозреваемый заключен под стражу. В соответствии с ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

Полицейскими по горячим следам установлен подозреваемый в грабеже

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 36-летний мужчина и сообщил о совершённом в отношении него грабеже. Сумма ущерба 45000 рублей.

Полицейскими установлено, что у заявителя с неизвестным в кафе на ул. А. Губкина в Рыбинске произошел конфликт. В ходе потасовки злоумышленник стянул куртку с потерпевшего и убежал. В карманах куртки находились личные вещи: сотовый телефон, ключи от квартиры и автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан подозреваемый, ранее судимый местный житель, 2004 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что причиной конфликта послужил отказ потерпевшего дать ему «прикурить». Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Похищенное изъято. В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.

Будьте внимательны и осторожны при общении в мессенджерах и социальных сетях

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась пенсионерка 1952 г.р. и сообщила о том, что неизвестные лица путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами.

Было установлено, что заявительнице в одном из мессенджеров, установленных у нее на сотовом телефоне, поступило сообщение от лица ее руководителя, который пояснил, что проводится финансовая проверка деятельности предприятия, есть подозрение на причастность сотрудников организации к мошенническим действиям. После чего, поступил звонок на сотовой телефон от неизвестных, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов, и пояснили, что для сохранности собственных денежных средств, необходимо их перевести на указанный банковский счет. Заявительница проследовала в отделение банка, обналичила накопления, оформила кредит и осуществила перевод собственных и заемных денежных средств в сумме более 700 тысяч рублей на указанные неизвестными банковские счета.

Также в полицию с заявлением обратилась женщина 1959 г.р., которая сообщила, что ей позвонили неизвестные посредством мессенджера, представились сотрудниками банка и правоохранительных органов, и под предлогом защиты денежных средств заявителя от несанкционированного списания, убедили ее обналичить собственные денежные средства, оформить кредит и перевести денежные средства на неустановленные счета. Информацию в банке потерпевшая не перепроверила и выполнила все указания звонивших. Ущерб составил около 800 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Полиция предупреждает:

Уважаемые граждане – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие. В г. Рыбинске участились факты мошеннических действий под подобными предлогами.

Если в социальной сети или в мессенджерах пришло сообщение от друга, с просьбой о материальной помощи, или предложение оформить заявки на социальные выплаты, получение различных подарков и бонусов, или о помощи в разоблачении мошенников, не спешите сообщать конфиденциальную информацию банковских карт или перечислять деньги. Проверяйте любую поступившую информацию. Запомните «безопасных счетов» не существует!

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Информация о порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации по адресу организации

Частью 2 статьи 21 Федерального закона от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» предусмотрена возможность постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресам организаций при выполнении одновременно двух условий:

– такие иностранные граждане осуществляют в данных организациях трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность,

– непосредственно проживают по адресам таких организаций либо в помещениях данных организаций, не имеющих адресных данных (строениях, сооружениях), в том числе временных.

Постановка иностранного работника на учет по месту пребывания по адресу организации осуществляется на основании уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.

В таком случае уведомление о прибытии представляется (направляется) ответственным лицом организации, в уведомлении о прибытии указываются следующие сведения об ответственном лице организации:

– фамилия, имя, отчество ответственного лица организации;

– вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность ответственного лица организации;

– адрес места жительства ответственного лица организации;

– наименование организации;

– адрес организации;

– идентификационный налоговый номер организации;

– наименование и реквизиты документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину.

В случае подачи уведомления о прибытии организацией к такому уведомлению прилагаются:

– копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении Государственной границы Российской Федерации либо иного иностранного государства;

– копия миграционной карты иностранного гражданина (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также случая получения лицом без гражданства временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации);

– копия трудового или гражданско-правового договора иностранного гражданина с организацией или копия иного документа, подтверждающего осуществление иностранным гражданином в данной организации трудовой или иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности;

– письмо руководителя либо иного уполномоченного должностного лица организации, подпись которого скрепляется печатью организации (при ее наличии), о фактическом проживании иностранного гражданина в помещении данной организации, не имеющем адресных данных (в строении, сооружении), в том числе временном.

– копия документа, подтверждающего полномочия ответственного лица организации.

При этом в уведомлении о прибытии указывается не только адрес организации, по которому будет осуществлена постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания, но также и адрес фактического места нахождения такого иностранного гражданина.

В случае неисполнения лицом, выступающем в качестве принимающей стороны для иностранного гражданина, обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, такое лицо подлежит ответственности по части 4 статьи 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.