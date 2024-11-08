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В выходные будет вполне тепло

08.11.2024, 7:07, Погода
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Атлантическое тепло продолжает вытеснять зиму с центрально-европейской части России.

Западный антициклон и циклон с северо-востока обеспечат в ближайшие дни переменное влияние на погоду региона. В ближайшие дни фон атмосферного давления повысится, поэтому облака начнут рассеиваться, а существенные осадки маловероятны.

Температурный режим окажется заметно теплее, чем положено по климату – в субботу воздух может прогреться до +9 градусов.

9-10 ноября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области ожидается дневная температура до +8 градусов тепла, ночью не ниже +2.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но температура понизится.

Атмосферное давление в выходные будет колебаться 756-758 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

Самым холодным 10 ноября в Рыбинске было в 1993 году: -18,9 градуса, а в этот день 2010 года погода в городе было вполне тепло: +10,9 градуса.


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