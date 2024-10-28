Рыбинск. Криминальная хроника с 21 по 27 октября

В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыта серия краж из магазина бытовой техники

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что из торгового зала магазина, расположенного на улице Крестовой в городе Рыбинске был похищен товар – две дрели. Ущерб составил около 7,5 тыс. рублей.

В ходе проведенных мероприятий участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый, ранее неоднократно судимый местный житель, 1984 г.р. В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого еще к четырем аналогичным фактам краж инструмента из данного магазина на сумму более 30 тысяч рублей.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что похищенный инструмент продавал.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейскими раскрыта кража автомобиля

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что от дома по ул. Цимлянская похищена оставленная без присмотра автомашина «ИЖ» в неисправном состоянии.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий автомашина была обнаружена в пункте приема металлолома, а также установлены подозреваемые в краже данного автомобиля – двое 16-летних местных жителей.

Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что с помощью вызванного эвакуатора отвезли и сдали в пункт приема металлолома чужую автомашину. Вырученные деньги потратили на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Автомашина изъята.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже сотового телефона

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от жительницы микрорайона Веретье, 1946 г.р., о том, что неизвестные похитили ее сотовый телефон.

Полицейскими установлено, что пенсионерка занималась уборкой клумбы у своего дома. Воспользовавшись моментом, неизвестный похитил пакет женщины, который был оставлен возле подъезда. В пакете находились личные вещи и телефон. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении кражи – неработающий местный житель, 1962 г.р. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что похищенный телефон продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

Полицейскими установлена подозреваемая в совершении мошенничества с оформлением микрозайма

В полицию г. Рыбинска обратилась женщина, 1998 г.р., которая сообщила, что на ее имя неизвестными оформлен микрозайм на сумму 18 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что потерпевшая кредитов не оформляла, об оформлении микрозайма узнала, когда в ее адрес пришло письмо из кредитной организации о необходимости внести платеж.

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая – женщина, 2000 г.р., которая была знакома с заявительницей. Подозреваемая знала о наличии у знакомой личного кабинета в микрофинансовой организации и, воспользовавшись персональными данными, оформила займ со своего мобильного телефона.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая в мошенничестве при покупке автомобиля

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница, 1996 г.р., и сообщила о том, что неизвестная женщина путем обмана завладела принадлежащим ей автомобилем.

Полицейскими установлено, что заявительница разместила в сети Интернет объявление о продаже автомобиля «Лифан». На указанный в объявлении мобильный телефон позвонила неизвестная и договорилась с потерпевшей о сделке. После оформления документов, покупатель заверила, что денежные средства за машину переведет через несколько месяцев, написав расписку. Однако в установленное время денежные средства переведены не были, на связь покупатель не выходила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая, жительница Ростовского района, 1989 г.р., которой даны признательные показания. Она пояснила, что денежных средств у нее не было и оплачивать покупку она не планировала.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Автомобиль изъят.

Жительницы г. Рыбинска лишились крупных сумм денег, выполняя указания неизвестных по телефону

– В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась горожанка 1959 г.р., которая пояснила, что от неизвестного звонившего и присылавшего ей смс – сообщения, поступило предложение поучаствовать в биржевых сделках и получение пассивного дохода. Для этого заявительница с июля 2024 года оформляла кредиты и переводила денежные средства на указанные счета и номера телефонов. Однако вывести денежные средства не смогла. Ущерб составил более 1 млн. рублей.

– 46-летняя местная жительница получила звонок от представителей оператора сотовой связи, которые под предлогом продления срока действия договора по оказанию услуг, убедили ее перевести собственные и заемные средства в сумме 850 тысяч рублей на неустановленные счета.

– Пенсионерке 1950 г.р. позвонили якобы представители медицинской и юридической организаций и под предлогом выплаты компенсации за ранее проданный ей некачественный лекарственный препарат, убедили ее оплатить налог на сумму компенсации. Женщина перевела неизвестным около 65 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Кроме того, в дежурную часть с заявлениями обратились граждане о совершенных в отношении них мошенничествах:

– Мужчине 1992 г.р. неизвестные, посредством телефонного разговора представились сотрудниками оператора сотовой связи и под предлогом продления срока действия договора убедили его предоставить им свои персональные данные, далее под предлогом отмены незаконной операции по оформлению кредита, убедили перевести денежные средства на указанные ими счета. Не перепроверив информацию, заявитель выполнил все указания неизвестных, перевел около 3 млн. рублей.

– Женщине 1964 г.р. посредством мессенджера позвонили неизвестные и под предлогом прохождения диспансеризации, убедили сообщить код из смс – сообщения, после чего, поступил звонок от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые под предлогом отмены незаконной операции по оформлению кредита на имя заявительницы третьими лицами, убедили ее оформить кредиты и перевести денежные средства на продиктованные неизвестными счета. Ущерб составил более 3 млн. рублей.

– Неизвестные, под предлогом замены медицинского полиса убедили мужчину 1961 г.р., продиктовать код из смс – сообщения, после чего под предлогом отмены незаконной операции по оформлению на него кредита, по указанию звонивших, оформил несколько кредитов и перевел 770 тысяч рублей на продиктованные счета.

– Местная жительница 1973 г.р. в мессенджере увидела предложение о покупке игровой валюты, после чего, следуя инструкциям неизвестных, выполнила два перевода на общую сумму 13 тысяч рублей

– Горожанин 1974 г.р., в группе одной из социальных сетей нашел объявление о продаже автомобильных дисков и перевел денежные средства в сумме 44 тысячи рублей за покупку, после чего сообщил неизвестным код из пришедшего смс – сообщения, вследствие чего произошло списание денежных средств с его банковской карты в сумме более 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции настойчиво рекомендуют не разговаривать с неизвестными по телефону, в мессенджерах и социальных сетях. Не впускать в квартиру или дом по месту жительства неизвестных. Быть бдительными, не переводить и не передавать деньги по указанию третьих лиц! Перепроверять любую поступившую информацию и не сообщать, ни при каких обстоятельствах коды доступа, приходящие в смс — сообщениях! В том числе, от личного кабинета «Госуслуги». Быть осторожными, осуществляя покупки в сети интернет! Основная проблема состоит в том, что потерпевшие, сами сообщают конфиденциальную информацию неизвестным или сами переводят деньги.