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Дожди должны ненадолго прекратиться

25.10.2024, 7:07, Погода
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Атлантический циклон, продолжая свой путь на восток, оставит в центрально-европейской части России более прохладную воздушную массу.

Метеорологи прогнозируют в течение предстоящей пятидневки облачную погоду, но и не исключают прояснения. Температура воздуха в регионе немного понизится, но все же будет превышать климатическую норму. Местами пройдут небольшие дожди.

В целом фактическая температура месяца оказалась примерно на 1 градус выше климатической нормы.

26-27 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области дневная температура от 8 до 15 градусов тепла, ночью не ниже +5.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но вновь ожидаются небольшие дожди.

Атмосферное давление в выходные 756-754 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 3 метров в секунду.

Самым холодным 26 октября в Рыбинске было в 1959 году: -13,3 градуса, а в этот день 194 года погода в городе была прямо противоположной – 13,3 градуса тепла.


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