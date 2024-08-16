Циклон vs антициклон

Контрастная погода в Европейской части России – следствие столкновения в регионе циклона и антициклона: на востоке небо затянуто плотными дождевыми облаками, и поэтому воздух здесь прогревается плохо.

Например, в Казани в середине дня среды было только около +15 градусов. А вот на западе, наоборот, облаков осталось совсем немного, и даже в заполярном Мурманске столбики термометров дотянулись до +23 градусов.

Однако, в ближайшие дни циклон, застрявший над Уралом, продолжит портить погоду на востоке Европейской России. А в выходные ещё один массив дождевой облачности появится на севере региона. Впрочем, здесь ухудшение погоды будет иметь позитивный эффект: в сумме за субботу-воскресенье местами на Кольском полуострове выпадет порядка 10–22 мм влаги, так что пожарная опасность в тундре начнёт снижаться.

Затем облачный вихрь станет пробиваться дальше вглубь центрально-европейскую часть России. В начале следующей недели в области солнечного антициклона останется только южная часть региона, а в средних широтах атмосферу дестабилизируют системы фронтальных разделов, так что здесь опять будут формироваться массивы дождевых облаков.

17-18 августа в Москве в дневные часы температура повысится до +26 градусов. А в Санкт-Петербурге и Ярославле не выше +22. Ночью не ниже 14 градусов тепла.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные 744-747 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

Самым жарким 7 августа в Рыбинске было в 2008 году: +32,2 градуса, а в этот день 1969 года в городе было всего +3,3 градуса.