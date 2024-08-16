Циклон vs антициклон ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Циклон vs антициклон

16.08.2024, 7:07, Погода
Теги: ,

Контрастная погода в Европейской части России – следствие столкновения в регионе циклона и антициклона: на востоке небо затянуто плотными дождевыми облаками, и поэтому воздух здесь прогревается плохо.

Например, в Казани в середине дня среды было только около +15 градусов. А вот на западе, наоборот, облаков осталось совсем немного, и даже в заполярном Мурманске столбики термометров дотянулись до +23 градусов.

Однако, в ближайшие дни циклон, застрявший над Уралом, продолжит портить погоду на востоке Европейской России. А в выходные ещё один массив дождевой облачности появится на севере региона. Впрочем, здесь ухудшение погоды будет иметь позитивный эффект: в сумме за субботу-воскресенье местами на Кольском полуострове выпадет порядка 10–22 мм влаги, так что пожарная опасность в тундре начнёт снижаться.

Затем облачный вихрь станет пробиваться дальше вглубь центрально-европейскую часть России. В начале следующей недели в области солнечного антициклона останется только южная часть региона, а в средних широтах атмосферу дестабилизируют системы фронтальных разделов, так что здесь опять будут формироваться массивы дождевых облаков.

17-18 августа в Москве в дневные часы температура повысится до +26 градусов. А в Санкт-Петербурге и Ярославле не выше +22. Ночью не ниже 14 градусов тепла.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные 744-747 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 4 метров в секунду.

Самым жарким 7 августа в Рыбинске было в 2008 году: +32,2 градуса, а в этот день 1969 года в городе было всего +3,3 градуса.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Погода нестабильная

02.08 / Дожди маловероятны

31.07 / Рыбинск. День города – 2024

29.07 / Баня из клееного бруса: особенности и преимущества

29.07 / В Сковородине открывается уникальный детский развлекательный парк

26.07 / Июль не сдает позиции

19.07 / Погода в норме

18.07 / Как мошенники обманывают при бронировании отелей?

12.07 / В выходные возможны дожди

05.07 / Жара спадет на выходные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика