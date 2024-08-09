Погода нестабильная ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Погода нестабильная

09.08.2024, 7:07, Погода
Теги: ,

10-11 августа через центрально-европейскую часть России с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт.

В зоне фронта ожидаются дожди, в северной половине региона местами сильные, в отдельных районах грозы, град и усиление ветра до 17 м/с. Ожидаемое количество осадков в выходные 15-35 мм.

После прохождения фронта температура воздуха в северной половине ЦФО понизится на 4-6 градусов и составит днем +16 … +23, в южной половине преобладающие значения дневной температуры составят +21 … +28 градусов, предупреждают метеорологи.

В субботу в Москве и Ярославской области в дневные часы температура повысится до +23 … +25 градусов, но уже в воскресенье похолодает +19. В Санкт-Петербурге днем около +20. Ночью не ниже 14 градусов тепла.

В начале следующей недели погода не изменится, но температура начнет немного повышаться.

Атмосферное давление понизится с 746 до 738 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

Самым жарким 11 августа в Рыбинске было в 1972 году: +33 градуса, а 10 августа 1968 года в городе было всего +4,3 градуса.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Дожди маловероятны

31.07 / Рыбинск. День города – 2024

29.07 / Баня из клееного бруса: особенности и преимущества

29.07 / В Сковородине открывается уникальный детский развлекательный парк

26.07 / Июль не сдает позиции

19.07 / Погода в норме

18.07 / Как мошенники обманывают при бронировании отелей?

12.07 / В выходные возможны дожди

05.07 / Жара спадет на выходные

30.06 / Неизвестная Москва: открывая секретные и малоизвестные достопримечательности города

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика