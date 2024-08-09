Погода нестабильная

10-11 августа через центрально-европейскую часть России с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт.

В зоне фронта ожидаются дожди, в северной половине региона местами сильные, в отдельных районах грозы, град и усиление ветра до 17 м/с. Ожидаемое количество осадков в выходные 15-35 мм.

После прохождения фронта температура воздуха в северной половине ЦФО понизится на 4-6 градусов и составит днем +16 … +23, в южной половине преобладающие значения дневной температуры составят +21 … +28 градусов, предупреждают метеорологи.

В субботу в Москве и Ярославской области в дневные часы температура повысится до +23 … +25 градусов, но уже в воскресенье похолодает +19. В Санкт-Петербурге днем около +20. Ночью не ниже 14 градусов тепла.

В начале следующей недели погода не изменится, но температура начнет немного повышаться.

Атмосферное давление понизится с 746 до 738 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

Самым жарким 11 августа в Рыбинске было в 1972 году: +33 градуса, а 10 августа 1968 года в городе было всего +4,3 градуса.