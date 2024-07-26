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Июль не сдает позиции

26.07.2024, 7:07, Погода
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После локальных кратковременных дождей с грозами в центрально-европейской части России, которые прошли в первой половине недели, следующие можно в эти выходные.

Регион по-прежнему остается ареной противоборства двух атмосферных вихрей – карского антициклона, который занял весь север Русской равнины, и огромной циклонической депрессии, тянущейся от Таймыра через Западную Сибирь, Урал, междуречье Волги и Дона до Чёрного моря, отмечают метеорологи.

27-28 июля в Москве дневная температура повысится до +28 градусов, в Санкт-Петербурге и Ярославской области до +26. Ночью не ниже 16 градусов тепла.

В начале следующей недели погода немного изменится – дожди и понижение температуры принесет циклон, который сформируется над югом Балтики.

Атмосферное давление в выходные понизится с 749 до 742 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 3 метров в секунду.

Самым жарким 28 июля в Рыбинске было в 2010 году: +35,5 градусов, а 27 июля 1956 года в городе было всего +7,5 градусов.




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