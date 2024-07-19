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Погода в норме

19.07.2024, 7:07, Погода
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В центрально-европейской части России температурный режим вернулся к уровню климатической нормы.

С фронтом балтийского циклона в регионе пройдут связанные с ним дожди, местами ливни и грозы. Вслед за ним распространится относительно прохладная воздушная масса, показания термометров будут близки к климатической норме.

Циклон смещается строго в широтном направлении, поэтому освежающие грозовые дожди и на сей раз обойдут Южную Россию стороной, а вот средняя полоса окажется у них на пути.

Фронт не уйдет далеко и продолжит оказывать влияние на погоду региона, оставаясь причиной кратковременных дождей.

Несмотря на похолодание, температура в выходные дни будет в пределах климатической нормы и вполне комфортной после жарких и душных дней.

20-21 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области дневная температура понизится до +20 … +24 градусов, ночью не ниже +16.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но температура немного повысится.

Атмосферное давление в выходные 742-744 мм ртутного столба, ветер западных направлений, до 3 метров в секунду.

Самым жарким 21 июля в Рыбинске было в 1981 году: +32,5 градуса, а в этот день 1958 года в городе было всего +6,9 градуса.




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